Lexus объявляет о старте продаж новой эксклюзивной версии купе LC Yellow Edition

14 марта 2019 года все официальные дилеры Лекусус на территории РФ начинают продажи новой специальной версии флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Новая эксклюзивная версия адресована тем, кто стремится проявить индивидуальность и ценит современные опции комфорта и высочайший уровень исполнения.
Кузов Lexus LC 500 в эксклюзивной версии Yellow Edition окрашен в ярко-желтый цвет Flare Yellow. Эмаль особенно выигрышно подчеркивает динамичный экстерьер модели и дизайн флагманского купе Lexus.
В салоне Lexus LC Yellow Edition особое цветовое решение выгодно дополняется вставками из алькантары теплого желтого цвета на панели дверей. В обивке сидений, отделке приборной панели, рулевого колеса и центрального подлокотника применяется специальная белая кожа с контрастной желтой прострочкой, воплощающей высочайшее качество исполнения мастеров такуми. Потолок автомобиля отличается отделкой из алькантары, а передние сиденья с электрорегулировкой в 10 направлениях – обивкой из полуанилиновой кожи. Кроме того, Lexus LC Yellow Edition оснащается подголовниками с электрорегулировкой и проекционным дисплеем (HUD).
В движение Lexus LC Yellow Edition приводится атмосферным двигателем V8 мощностью 477 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также великолепную динамику специальной версии флагманского купе обеспечивает система динамического управления Lexus Dynamic Handling, система рулевого управления с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering), а также дифференциал повышенного трения Torsen. Эти передовые системы позволяют полностью задействовать потенциал глобальной платформы GA-L, отличающейся превосходной сбалансированностью и низким центром тяжести.
Серия Yellow Edition доступна на Lexus LC 500 и предлагается в России по цене 8 285 000 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru