В США разрешили тестировать беспилотники без людей внутри
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В США разрешили тестировать беспилотники без людей внутри
Март 04 21:07 2018

Транспортный регулятор Калифорнии ввел новые правила, которые позволят разработчикам беспилотных автомобилей тестировать машины без людей внутри.

Об этом пишет TechCrunch. Ранее калифорнийский DMV, как и регуляторы по всему миру, обязывал тестировать самоуправляемые автомобили только при наличии водителя внутри, чтобы он мог взять управление на себя в случае опасной ситуации.

Со 2 апреля разработчики смогут выпускать на дороги пустые автомобили, но с каналом связи для удаленного управления, отмечает издание. Этот канал связи также должен быть защищен от взлома, отметили в DMV.

Предварительно, как пишет rb.ru, разработчики должны будут получить у DMV разрешение на проведение подобных тестов. Новые правила касаются только потребительских пассажирских автомобилей и не распространяются на грузовики.

Калифорния – один из мировых центров по разработке и тестированию самоуправляемых машин. Собственные R&D-отделы и полигоны для испытаний тут открывают не только Alphabet, Tesla, Uber и другие американские компании, но и иностранные разработчики, включая китайский холдинг Baidu, Mercedez-Benz, BMW и других – в целом к концу февраля разрешения на тесты беспилотных авто в Калифорнии получили 50 компаний.

По всей видимости, Калифорния первой в мире разрешила тесты без водителей внутри беспилотных машин. Некоторые компании, включая Uber, ранее заявляли, что готовы к тестам без водителей, однако из-за регулирования не могут их провести.

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  Article "tagged" as:
беспилотникиКалифорния
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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