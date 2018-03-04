В США разрешили тестировать беспилотники без людей внутри 11

Транспортный регулятор Калифорнии ввел новые правила, которые позволят разработчикам беспилотных автомобилей тестировать машины без людей внутри.

Об этом пишет TechCrunch. Ранее калифорнийский DMV, как и регуляторы по всему миру, обязывал тестировать самоуправляемые автомобили только при наличии водителя внутри, чтобы он мог взять управление на себя в случае опасной ситуации.

Со 2 апреля разработчики смогут выпускать на дороги пустые автомобили, но с каналом связи для удаленного управления, отмечает издание. Этот канал связи также должен быть защищен от взлома, отметили в DMV.

Предварительно, как пишет rb.ru, разработчики должны будут получить у DMV разрешение на проведение подобных тестов. Новые правила касаются только потребительских пассажирских автомобилей и не распространяются на грузовики.

Калифорния – один из мировых центров по разработке и тестированию самоуправляемых машин. Собственные R&D-отделы и полигоны для испытаний тут открывают не только Alphabet, Tesla, Uber и другие американские компании, но и иностранные разработчики, включая китайский холдинг Baidu, Mercedez-Benz, BMW и других – в целом к концу февраля разрешения на тесты беспилотных авто в Калифорнии получили 50 компаний.

По всей видимости, Калифорния первой в мире разрешила тесты без водителей внутри беспилотных машин. Некоторые компании, включая Uber, ранее заявляли, что готовы к тестам без водителей, однако из-за регулирования не могут их провести.