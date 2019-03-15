Jeep® представил две гибридные новинки в Женеве

Jeep® представил две гибридные новинки в Женеве
Март 15 14:06 2019

Jeep® Renegade и Compass – гибридные автомобили будущего

Компания FCA внимательно следит за научными тенденциями в области автомобилестроения. Поэтому  2019 год Jeep® начинает с нового этапа технологического развития. Одной из главных задач бренда стало уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, компания стремится снизить совокупную стоимость владения автомобилем. Следуя этим двум направлениям, FCA презентовала на 69 Женевском автосалоне гибридные Jeep® Renegade и Compass.

Новые Jeep® Renegade и Compass раскрывают свою мощность за счет применения экологичных технологий.

Jeep Compass 2019

Новинки оснащены аккумуляторными батареями. Эти батареи заряжаются от внешней электросети, а значит могут запасать больше электроэнергии. Такая технология обеспечит новым моделям запас хода на электротяге до 50 км/ч, а также максимальную скорость в режиме электропривода до 130 км/ч.

Электромоторы работают в паре с новым 1,3-литровым турбированным бензиновым двигателем. Это сочетание повысит экономичность и эффективность автомобилей. Jeep® Renegade оснащен двигателями мощностью от 190 до 240 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет примерно 7 секунд.

Jeep Renegade 2019 (1)

Технические характеристики Compass пока остаются в тайне. Однако специалисты утверждают, что автомобиль будет доступен с системой привода в 240 л.с.

Гибридные Jeep® Renegade и Compass с системой plug-in обеспечат интенсивный разгон и приемистость двигателя. Для автомобилей будет характерен низкий уровень шума и минимальное воздействие на окружающую среду. Специалисты сообщают, что выбросы CO2 не будут превышать  50 г/км.

Также оснащение электромотором не отразится на внедорожных качествах автомобилей. Все дело в повышенном крутящем моменте электромотора и его точной регулировке при  с места.

Jeep Renegade 2019

Новая электрическая система полного привода (eAWD) предусматривает привод задних колес не карданным валом, а электродвигателем. В результате две оси механически не соединены, что обеспечивает эффективное и независимое распределение крутящего момента.

Оставаясь верной принципу постоянного совершенствования, марка Jeep® продолжает развивать и поднимать свои автомобили на новый уровень в соответствии с легендарными ценностями — свобода, аутентичность и целеустремленность.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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