Geely Motors Россия объявляет цены на Geely Atlas 1.8T

Большой кроссовер доступен в официальных дилерских центрах Geely по цене от 1 439 990 рублей

Geely Motors представляет новые комплектации Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Новый турбированный двигатель на 35 л.с. мощнее атмосферного двигателя 2,4, который ранее был топовым для модели Atlas, а также развивает крутящий момент на 60 Нм больше. Существенное увеличение тяговых характеристик позволило сделать флагманский кроссовер Geely еще более динамичным и удобным в повседневной эксплуатации.

Для новой версии Geely Atlas предусмотрено две комплектации: «Комфорт» и «Люкс». В базовой комплектации «Комфорт» доступны все ключевые преимущества модели, включая:

однозонный климат-контроль;

электростеклоподъемники;

боковые зеркала с электрорегулировками;

мультимедийную систему с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 8 дюймов;

круиз-контроль;

подогрев передних сидений;

задние датчики парковки;

сигнализацию с иммобилайзером и системой бесключевого доступа;

полный набор современных электронных систем безопасности.

Автомобили в комплектации «Комфорт» можно отличить по 17-дюймовым колесным дискам.

Версия «Люкс» дополнительно оснащается электроприводами складывания наружных зеркал, двухзонным климат-контролем, навигационной системой, передними сиденьями с электрорегулировками, подголовниками, регулируемыми по наклону, датчиками парковки спереди и сзади с камерой кругового обзора 360°, а также отличается кожаной отделкой салона, светодиодными фарами головного света и 18-дюймовыми колесными дисками.

Новинка будет доступна в двух версиях – передне- и полноприводной – и только с классической автоматической трансмиссией.