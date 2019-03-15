Geely Motors Россия объявляет цены на Geely Atlas 1.8T

Geely Motors представляет новые комплектации Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.
Новый турбированный двигатель на 35 л.с. мощнее атмосферного двигателя 2,4, который ранее был топовым для модели Atlas, а также развивает крутящий момент на 60 Нм больше. Существенное увеличение тяговых характеристик позволило сделать флагманский кроссовер Geely еще более динамичным и удобным в повседневной эксплуатации.
Для новой версии Geely Atlas предусмотрено две комплектации: «Комфорт» и «Люкс». В базовой комплектации «Комфорт» доступны все ключевые преимущества модели, включая:
Автомобили в комплектации «Комфорт» можно отличить по 17-дюймовым колесным дискам.
Версия «Люкс» дополнительно оснащается электроприводами складывания наружных зеркал, двухзонным климат-контролем, навигационной системой, передними сиденьями с электрорегулировками, подголовниками, регулируемыми по наклону, датчиками парковки спереди и сзади с камерой кругового обзора 360°, а также отличается кожаной отделкой салона, светодиодными фарами головного света и 18-дюймовыми колесными дисками.
Новинка будет доступна в двух версиях – передне- и полноприводной – и только с классической автоматической трансмиссией.
C 2014 года www.amsrus.ru