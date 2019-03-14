Jaguar I-Pace в фестивале «Дни Скорости на льду Байкала» 2019

Первый полностью электрический кроссовер Jaguar принял участие в фестивале «Дни Скорости на льду Байкала» 2019

На поверхности самого глубокого озера на планете Jaguar I-PACE предпринял попытку установить рекорд скорости для электромобилей на льду – не только в России, но и во всем мире – продемонстрировав уверенную динамику и отличное сцепление даже со столь сложной поверхностью.

Тренировочные и зачетные заезды продолжались восемь дней, в них участвовали пять пилотов и пять разных автомобилей. На лед вышел и Jaguar I-PACE: автомобиль принял участие сразу в двух попытках по установке скоростных рекордов и продемонстрировал лучшую динамику разгона на ледяном покрытии за всю 8-летнюю историю фестиваля, опередив даже бензиновые суперкары.

В ходе зачетных заездов результаты Jaguar I-PACE превысили 190 км/ч средней скорости на дистанции с хода, а его средняя скорость при старте с места на 1 км составила более 125 км/ч. Чтобы эти результаты были признаны рекордными, им предстоит пройти официальную регистрацию.

Все заезды проходили на природном льду Байкала. Подготовка трассы была сведена лишь к удалению снежных переметов, ледяных торосов и заливке наиболее глубоких трещин. Кроме того, по соображениям безопасности, по обе стороны трассы на расстоянии до 300 метров ликвидируются все возможные препятствия. Такие меры предосторожности необходимы, ведь автомобили участники могут выйти за пределы подготовленного участка и перейти в скольжение.

Чтобы обеспечить участников наилучшим сцеплением с ледяной поверхностью, бренд Michelin как генеральный спонсор фестиваля в этом сезоне оснастил все автомобили специальными шипованными шинами: Michelin X-Ice North 4 и Michelin X-Ice North 4 SUV.

Jaguar I-PACE – не первый участник фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» от британского автопроизводителя: в 2014 году Jaguar XF достиг рекордных показателей сразу в двух категориях. Этот автомобиль поставил рекорд скорости на льду в своем классе, а также развил самую высокую скорость на льду под управлением пилота-женщины.