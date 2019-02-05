АВТОВАЗ будет сотрудничать с Санкт-Петербургским политехом

Сотрудничество АвтоВАЗ и НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» даст дорогу в жизнь новым талантливым специалистам

ПАО «АВТОВАЗ» во главе с Президентом Компании Ивом Каракатзанисом посетила с рабочим визитом Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стороны обсудили детали долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых выпускников на предприятие, а также совместную инновационную деятельность и реализацию перспективных проектов. Итогом встречи стало подписание генерального договора о сотрудничестве и соглашения о вступлении АВТОВАЗа в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии».

Напомним, что АВТОВАЗ за последние 2 года принял в свой инжиниринговый центр почти 600 новых специалистов. В планах на ближайшие 3 года принять еще 1000 человек. Эта работа ведется для реализации среднесрочного плана развития компании, согласно которому, предприятие планирует полностью обновить модельный ряд LADA до 2026 года.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис:

«У АВТОВАЗа очень амбициозные планы. До 2026 года мы выпустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы. Сегодня я увидел в университете самую современную техническую базу и горящие глаза у студентов и сотрудников. Это именно те люди, которых мы ищем для нашего инжиниринга».

В ходе рабочей встречи ректор ВУЗа Андрей Рудской подчеркнул: