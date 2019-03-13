Geely удивила красивым гибридным минивэном

Семейный минивэн Geely Jiaji порадовал автолюбителей своим дизайном

Китайский автопроизводитель представил свой первый семейный минивэн с подзаряжаемым гибридным приводом. И он не похож на “коробку на колесах”.

В Китае состоялась презентация модели – новинки, которую предложат как с бензиновыми моторами, так и с гибридной силовой установкой. Изюминкой автомобиля стал его дизайн, сочетающий в себе обтекаемые очертания компактвэна с характеристиками кроссовера. Модель получила радиаторную решетку с расходящимися от центра концентрическими фигурами-пятиугольниками, как у других моделей Geely, по бокам тянутся двойные линии, а 18-дюймовые диски выполнены в виде звезд.



В салоне вэна, доступного в компоновках 2+2+2, 2+2+3 и 2+3+2, установлена широкоформатная приборная панель и “парящий” 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В качестве опции покупателю предложат панорамную крышу, площадь которой достигает 0,84 м².

На домашнем рынке модель предложат с бензиновым турбомотором 1.8 TD (184 л.с.), с “мягким” гибридным приводом (190 л.с.), а также в бензин-электрической версии (258 л.с.) с функцией подзарядки от сети. Запас хода последней, по данным разработчика, составляет 56 км, а зарядка аккумуляторной батареи автомобиля на 100% занимает около полутора часов.



Цены на Geely Jiaji стартуют в Китае от 99,8 тыс. юаней (около 978 тыс. руб.), плагин-гибрид обойдется почти вдвое дороже – 182 тыс. юаней (1,783 млн руб.) В представительстве Geely “Авторамблеру” заявили, что решение о поставках этой модели на российский рынок пока не принято. Однако в случае, если такой автомобиль появится в нашей стране, он может стать бюджетной альтернативой Citroen C4 SpaceTourer, который на сегодняшний день стоит от 1,5 млн рублей.

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