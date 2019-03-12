ГИБДД обозначила сроки введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Нештрафуемый порог превышения скорости на 10 км/ч ждет автолюбителей в ближайшем будущем

Инициатива о возвращении штрафов за превышение скорости на 10 км/ч звучит с конца минувшего года. ГИБДД поддержала эту меру и заявляет, что реализовать ее можно за ближайшие год-два

Глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом он заявил во вторник журналистам в Ижевске, передает «РИА Новости».

На вопрос, поддерживает ли его ведомство данную инициативу, Черников сказал: «Конечно, поддерживаем, это необходимо делать». В то же время он подчеркнул, что вводить эту меру нужно, «когда все дороги будут проинспектированы». «Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019–2020 годы», — добавил он (цитата по ТАСС).

Черников также привел статистические данные, согласно которым превышение максимально разрешенной скорости на 1 км/ч повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.

В декабре 2018 года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10–20 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог — до 20 км/ч. Оба ведомства поддержали это изменение.

Поручение были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Максимом Акимовым. Сам он позднее говорил, что, по его мнению, идея перспективная и правильная. Акимов объяснял, что зазор в 20 км/ч появился из-за отсутствия технической возможности у прежних устройств устанавливать точную скорость движения транспорта.

В интервью РБК в начале февраля Акимов назвал пересмотр действующих скоростных режимов дискуссионным вопросом. По его словам, в городских условиях порог превышения в 20 км/ч несет угрозу гибели и пешеходов, и пассажиров.

«На магистральной трассе на 80 км/ч есть пространство увернуться», — говорил тогда вице-премьер.

В начале марта вице-премьер обещал, что правительственная комиссия к лету «тщательно проанализирует» представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по снижению нештрафуемого порога.

В первую очередь, пояснил он, речь идет об «обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах»​.

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