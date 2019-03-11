Обновленная Hyundai Elantra выходит на российский рынок

Hyundai представляет обновленную версию Elantra

Изменения коснулись дизайна экстерьера и интерьера автомобиля, а также набора опций.

Elantra ценится за надежность, высокий уровень комфорта и безопасности.В обновленной HyundaiElantraв качестве опций безопасности в стандартном оснащении доступны: устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,cистема управления стабилизацией (VSM),cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), передние и задние подголовники, регулируемые по высоте, детский замок, крепления детских сидений Isofix и датчики давления в шинах.В опциональном пакете High-Tech покупателям также доступна система предупреждения о безопасном выходе и мониторинга слепых зон.

Линейка силовых агрегатов седана на российском рынке представлена надежными двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).

Обновленная Elantra также претерпела ряд изменений в дизайне экстерьера: новый капот, передние крылья, решетка радиатора и передние фары, новая крышка багажника, задние фонари, а также новый дизайн легкосплавных дисков, которые представлены в двух вариантах.Линии элементов передней части автомобиля ориентированы по направлению к логотипуHyundai.

Обновления коснулись и дизайна интерьера Hyundai Elantra. Изменения включают в себя новую центральную консоль, вентиляционные дефлекторы, блоки управления аудиосистемой и климатом, новый дизайн приборной панели, оформленной в спортивном стиле.

HyundaiElantraпредлагается в 4 комплектациях: Start, Base, Active и Elegance. Оснащение комплектации Eleganceтакже можно дополнить пакетами опций Styleи High-Tech.

Комплектация Start оснащается аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем с управлением на руле, кожаной отделкой руля и рукоятки коробки передач, управлением магнитолой на руле, bluetooth, пультом управления центральным замком в раскладном ключе, шумоизоляцией капота. Максимальная рекомендованная розничная цена на начальную комплектацию составляет 1 049 000 руб.

В комплектации Base покупателям, помимо вышеперечисленных, станут доступны следующие функции: автоматический режим опускания стекла водителя, аудиосистема с экраном 7.0” и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), камера заднего вида, подогрев руля, датчик света, повторители сигналов поворота в боковых зеркалах. Максимальная рекомендованная розничная цена на комплектацию Base составляет 1 120 000 руб. на версию с механической КПП и 1 155 000 руб. на версию с автоматической КПП.

В комплектации Active покупатели смогут получить не только функции, входящие в комплектации Start и Base, но и дополнительные, доступные только для Active и Elegance: передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли, отделку центрального подлокотника искусственной кожей, датчики парковки сзади, выбор режима движения только для версий с двигателем 2.0 (Drive mode select).Стоимость седанаElantraв конфигурации Active начинается от 1 190 000 руб.

В топовой версии седана – Elegance – покупателям станут доступны светодиодные фары, датчики парковки спереди, подогрев задних сидений, электропривод складывания наружных зеркал, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi), передние светодиодные дневные ходовые огни “Arrow DRL”.Помимо этого, для комплектации Elegance доступны опциональные пакеты Style и High-Tech.Максимальная рекомендованная розничная цена на комплектацию Elegance – 1 315 000 руб.

Пакет Style включает в себя комбинацию натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, новые 17” легкосплавные колесные диски, систему “Smart key” и кнопку запуска двигателя, панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2″, и скрытую в логотипе кнопку открытия багажника. Стоимость пакетаStyle – 70 000 руб.

Пакет High-Techвключает в себя систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о безопасном выходе,ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом, электрорегулировку сиденья водителя, включая электрорегулировку поясничного подпора,память сиденья водителя и боковых зеркал.Стоимость пакетаHigh-Tech – 60 000 руб.

[1]Доступно совместно с пакетом Style