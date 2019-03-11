KAMAZ – лидер продаж новых грузовых автомобилей в феврале

KAMAZ – лидер продаж новых грузовых автомобилей в феврале
Март 11 22:04 2019

За отчетный период реализация автомобилей KAMAZ выросла на 20,5% и достигла показателя в 2,5 тыс. единиц.

KAMAZ - самый продаваемый грузовой авто в Феврале

KAMAZ – самый продаваемый грузовой авто за Февраль

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в последний месяц зимы пришлось более 40% от общего объема.  На втором месте расположился другой отечественный бренд – GAZ, результат которого составил 585 машин (-9,7%). За ним следуют шведские Volvo (377 шт.; -18,6%) и Scania (365 шт.; -8,1%). На пятом месте – отечественный Ural с результатом в 308 единиц (+10,8%).

Всего две марки из десятки лидеров марочного рейтинга новых грузовиков по итогам февраля 2019 года продемонстрировали рыночный рост, а оставшиеся восемь ушли «в минус».

В модельной структуре февральского рейтинга первенство принадлежит KAMAZ 5490, который был реализован в количестве 667 экземпляров (+137,4%). За ним следует победитель 2018 года – KAMAZ 43118 (522 шт.), продажи которого упали на 3,3%. Далее следуют KAMAZ 65115 (401 шт.; +25,3%), GAZ Gazon Next (392 шт.; -13,3%) и KAMAZ 6520 (299 шт.; -9,1%).

Отметим, что вся пятерка – продукция отечественных производителей. Среди моделей иностранного происхождения лидирует Volvo FH (293 шт.; -13,1%).

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
автомобильная статистикаКамАЗ
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Госдуме предложили ставить в такси камеры для съемки дороги и салона

В Госдуме предложили ставить в такси камеры для съемки дороги и салона 1

Путь бензина

Путь бензина 1

MBFW стартует в Москве

MBFW стартует в Москве 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.