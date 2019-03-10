Mercedes-Benz опубликовал цены на новое купе CLA

Опубликованы цены на новый Mercedes-Benz CLA

Согласно официальным данным, Mercedes-Benz CLA второго поколения теперь можно заказать в Великобритании в трех комплектациях, начальная из которых стоит 30 550 фунтов стерлингов или 2 652 632 рублей. Первые поставки стартуют этим летом.

Базовая версия немецкой новинки получила название AMG Line. В ее стандартное оснащение входит информационно-развлекательная система MBUX с 10,25-дюймовым экраном в центре и 7-дюймовым дисплеем на месте «приборки», беспроводная зарядка, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кожаная обивка, бесключевой доступ и многое другое.

Цены начинаются с отметки в 30 550 фунтов стерлингов или 2 652 632 рублей.

За версию AMG Line Premium компания Mercedes просит не менее 32 045 фунтов стерлингов или 2 782 441 рублей. Автомобиль будет отличаться наличием 10,25-дюймовой «приборки», светодиодного освещения в салоне, камерами на приборной панели, освещенные накладки на пороги и подлокотник сзади. Ну а исполнение AMG Line Premium Plus оценено в 33 540 фунтов стерлингов или 2 912 251 рублей.

CLA 180 и CLA 200 оснащены 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, разработанным совместно с альянсом Renault-Nissan. Максимальная мощность равна либо 136 л.с. (200 Нм), либо 163 л.с. (250 Нм). Исполнение CLA 220 получило 2,0-литровый агрегат на 190 л.с. (300 Нм) и может быть заказан с передним или полным приводом, тогда как в CLA 250 использует тот же двигатель, мощностью 224 л.с. (350 Нм). Модельный ряд двигателей будет расширен за счет «дизелей» (CLA 220 d и CLA 220 d), доступны они будут в конце этого года.

Все версии сочетаются с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и с 7 скоростями, чуть позже можно будет заказать и 6-ступенчатую «механику».



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