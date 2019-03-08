Концепт Smart forease+ представлен на Женевском автосалоне

Концепт Smart forease+ представлен на Женевском автосалоне

Уникальный, динамичный, экологичный – smart forease+ это больше, чем концепт-кар, это само воплощение бренда smart. Модель smart forease+ предлагает простые в использовании, не перегруженные деталями решения в области городской мобильности – как и его предшественник smart forease, который без лишних сомнений избавился от крыши, оставив только самое основное. Мировая премьера smart forease состоялась на Парижском автосалоне в 2018 году.

Smart forease+ продолжает минималистический мотив, заданный предшественником, добавляя к нему новую форму и функцию. Его плоская матерчатая крыша, протянувшаяся далеко назад, придает концепт-кару образ прогрессивного горожанина с классическими атрибутами спидстера. Крутой изгиб крыши, доходящий почти до двух характерных сводов в задней части кузова, это абсолютно новый облик – то, что дизайнеры называют #rooflove.

Конструкция крыши исполнена с любовным вниманием к деталям. Легкий, но прочный корпус, обшитый тканью мягкого верха, сочетает в себе множество преимуществ: он обладает как малым весом, так и надежностью и подходит для использования в любое время года. Съемная крыша устанавливается в пазы в задней части кузова, а надпись на ней “+ push” (“+ и нажать”) в сочетании с названием модели создает остроумную ассоциацию.

“Стильная и прекрасно продуманная концепция smart forease+ передает дух бренда: уникальный, лаконичный и экологичный. Этот концепт-кар также воплощает в себе шик и городской стиль, характерные для smart”, – говорит руководитель бренда smart Катрин Адт. “Технический и креативный гений дизайнеров smart forease+ можно описать одним коротким словом: #rooflove, – объясняет главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер. – Нестандартная концепция, смелость и динамичность: smart forease+ это настоящий городской автомобиль”.

Благодаря отсутствию и намека на боковые окна и открытому заднему стеклу в сочетании с укороченным лобовым стеклом вас ничто не будет отвлекать от вождения.

Выразительность, которая легко находит отклик в душе, и особые ощущения от вождения концепт-кара подчеркивают многочисленные дополнительные дизайнерские решения. Даже когда концепт-кар стоит неподвижно, вы можете догадаться о его крутом нраве по длинной, напоминающей утиный хвост кромке спойлера, внушительной линии плеч и плоскому сечению окна. Благодаря солнцезащитному козырьку, нависающему над коротким лобовым стеклом, боковая линия автомобиля визуально кажется ниже. Помимо чисто эстетического эффекта, такая конструкция – это отголосок ранних концепт-каров, таких как smart forstars (2012) и smart fourjoy (2013).

В отличие от предыдущих моделей, передние фары больше не скрыты за стеклом. В передних фарах smart forease+ заключены по три активных светодиодных элемента, которые создают его уникальный световой рисунок. Необычный архитектурный эффект головных фар дополнительно подчеркивается многогранной окантовкой.

Задние фары концепт-кара – еще один заметный визуальный и технический элемент. Множество светодиодных элементов, сплетенных в сложный ромбовидный узор, знакомый нам по серийным моделям, создают впечатление трехмерного рисунка за высококачественным стеклом. Благодаря такому дизайну мы получаем постоянно меняющуюся световую графику в зависимости от того, под каким углом смотрит наблюдатель.

Колесные арки smart forease+ кажутся исключительно широкими. Аэродинамическая форма арок позволяет увеличить прижимную силу smart. Дизайн колес намекает на то, что под капотом скрывается электромотор и лишний раз подчеркивает твердую приверженность бренда электрическим технологиям.

Внешний облик smart forease+ стал менее игривым, но при этом более минималистичным и решительным. Высокотехнологичный облик ему придают кузов в матовом цвете «мягкий уголь», который выгодно оттеняет его четкий силуэт, и крыша в контрастном цвете «необработанный янтарь». Эти же мотивы продолжаются и в интерьере. Цвета меньше, но теперь он более насыщенный – так в целом можно охарактеризовать концепцию smart forease+.

Один из таких заметных элементов – панель приборов в исполнении из кожи Nappa в цвете «необработанный янтарь». Окантовка динамиков в том же цвете между передними сиденьями и подсвеченные точки выхода ремней безопасности создают дополнительный контраст и добавляют ярких акцентов.

Другие материалы, используемые в салоне, придают концепт-кару исключительно изысканный облик. Обивка сидений выполнена из черной кожи Nappa в сочетании с микроволокном, подушки сидений изготовлены из высококачественного материала. Рулевое колесо, накладки порогов и бортовая кромка щедро отделаны микроволокном в антрацитовом оттенке, в то время как центральные дверные панели обиты высококачественной кожей Nappa.

Глянцевые черные акценты на дверных ручках и информационно-развлекательной системе – еще один яркий визуальный штрих. Будучи автомобилем c сетевой интеграцией, smart forease+ также использует все преимущества сервисов “ready to” бренда smart и может в любое время предоставить пассажирам обзор данных цифровых приложений.

Smart forease+ построен на базе серийной модели smart EQ fortwo cabrio. К 2020 году бренд smart полностью перейдет на электрические технологии. Это значит, что smart станет первым автомобильным брендом в мире, который успешно перейдет от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам. Smart будет постепенно сокращать предложение двигателей внутреннего сгорания для моделей smart fortwo, smart fortwo cabrio и smart forfour и полностью заменит их на экологически чистые электроприводы с питанием от аккумуляторных батарей. Концепт-кар smart forease+ подтверждает эту тенденцию, а будущее smart кажется каким угодно, только не скучным.