В Калифорнии водителя Tesla попросили заменить номер «XYECLA»

Автотранспортная инспекция посчитала вульгарными номерные знаки жителя города Маунтин-Вью

Житель американского города Маунтин-Вью (Калифорния) рассказал, что местное ГАИ запретило ему использовать номер «XYECLA» на его электромобиле Tesla. Как он пояснил TJ, в ведомстве пришлют ему новый номер, а старый попросили вернуть.

Якунин опубликовал письмо из Автотранспортной инспекции (DMV) — это аналог российского ГАИ — где говорится о необходимости заменить номерные знаки на Tesla.

Ваш личный номерной знак «XYECLA», полученный в 2018 году для Tesla, содержит «XYE», что звучит как слэнговое слово, обозначающее мужские гениталии, когда произносится на русском, и может быть воспринято вульгарно.

По словам представителя ведомства, владелец электромобиля может обжаловать это решение в течение десяти дней. В автотранспортной инспекции обнулили его права на старый номер и пообещали прислать новый на замену. За использование недействительного номера грозит штраф.

Якунин рассказал, что использует номер с июня 2018 года, но до этого он стоял на BMW i3. По его словам, раньше на него уже обращали внимание, но не говорили напрямую: «Иногда до меня доходило через знакомых, что где-то заметили».