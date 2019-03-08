Alpine A110 вышел в финал конкурса «Автомобиль года 2019»

Alpine A110 оказался в числе семи финалистов конкурса «Автомобиль года 2019»

Alpine A110 стал единственным спортивным купе, вышедшим в финал, и показал уникальный за всю историю COTY результат: после первого подсчета голосов он разделил первое место, набрав 250 баллов.

Во втором раунде жюри выбирало лучший автомобиль из двух финалистов, набравших одинаковое максимальное количество баллов. По итогам заключительного голосования Alpine A110 занял второе место.

Выход Alpine A110 в финал уже стало выдающимся достижением. И то, что A110 разделил первое место после первого подсчета голосов, стало источником огромной гордости для всего коллектива Alpine. – отметил Себастьян Эрфелин, управляющий директор Alpine.– Члены жюри дали нашему автомобилю 250 баллов – это говорит о том, что удовольствие от вождения остается одной из важнейших характеристик для всех автомобилистов.

Alpine A110 продается в четырнадцати странах по всему миру. A110 предлагается в версиях Pure и Legend и остается верен своим изначальным принципам, которые легли в основу успеха бренда Alpine: компактность, легкость и маневренность, обеспечивающие водителю подлинное удовольствие от вождения. Средний срок доставки A110 заказчику – девять месяцев.