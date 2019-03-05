Автомобили в России будут продавать через AliExpress

Автомобили Chery и запчасти к ним теперь можно будет приобрести через площадку AliExpress

В российском представительстве компании Chery журналу «За рулем» рассказали о скором начале продаж автомобилей онлайн, через площадку AliExpress.

Сервис уже имеет опыт онлайн-торговли автомобилями Chery в Китае, и вот теперь возможность купить машину не выходя из дома появится и у жителей других стран. В данный момент ведется разработка страниц для русскоязычных покупателей, а также уточняется схема продаж и логистика.

«Договоренность о сотрудничестве достигнута между штаб-квартирами AliExpress и Chery в Китае. У Chery уже есть онлайн-магазин в России, и теперь появится страница бренда на AliExpress, где россияне смогут оформить заказ на автомобиль. Покупателям будут доступны модели, представленные в России, а именно кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5 и флагман линейки — кроссовер Tiggo 7, который был презентован в России 1 марта. Особые условия, которые действуют в период предзаказа с 7 марта по 7 апреля, будут также распространены и на пользователей AliExpress», — разъясняет руководитель пресс-службы АО «Чери автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

На AliExpress можно будет приобрести не только любую модель Chery, но и запчасти к ней, а также аксессуары. В российском представительстве автопроизводителя сообщили, что машины в онлайне будут предлагаться на особых, более выгодных условиях.

«Официальный запуск страницы Chery на AliExpress состоится 28 марта и будет приурочен к годовщине AliExpress и старту продаж новой модели на российском рынке — кроссовера Tiggo 7. В настоящее время страница онлайн-магазина Chery на маркет-плейсе в тестовом режиме и показывается ограниченному кругу покупателей», — делится информацией Евгения.

Примечательно и то, что первое время продаваться онлайн станут автомобили китайской сборки, а позже начнутся поставки машин и с одной из российских площадок, где будут собирать Chery.