Bentley Motors стала самой уважаемой Bentley Motors удостоена награды «Самые уважаемые компании Великобритании»

Bentley Motors была названа самым уважаемым производителем автомобилей в Великобритании согласно самому длительному исследованию корпоративной репутации.

Ежегодное исследование “Самые почитаемые компании” проводится более 30 лет и посвящено лучшим предприятиям по всей стране. Награда отражает выдающуюся линейку автомобилей Bentley, ее успех в бизнесе и перспективную стратегию Beyond100, позволяющую Bentley за десятилетие совершить революцию от крупнейшего в мире производителя 12-цилиндровых двигателей до полностью электрической автомобильной компании.

Самое продолжительное исследование корпоративной репутации в Великобритании, проведенное международной компанией по исследованию рынка Echo

Bentley заняла первое место в обширном исследовании 250 ведущих британских компаний в 25 секторах. Крупнейшим публичным компаниям страны и ведущим работодателям было предложено оценить своих коллег по 13 ключевым критериям, что делает этот анализ окончательной экспертной оценкой корпоративной репутации.

Bentley заняла первое место по девяти из 13 критериев, включая качество менеджмента, качество продуктов и услуг, способность привлекать, развивать и удерживать талантливых специалистов, потенциал долгосрочной ценности, способность к инновациям, эффективное экологическое, социальное управление (ESG), эффективное использование корпоративных активов, вдохновляющее лидерство и конкурентоспособность.

Признание пришло всего через несколько недель после того, как Bentley объявила о своих последних финансовых результатах за период 2022 года. Это включало показатели прибыли в размере 708 миллионов евро, что представляет собой 82-процентный рост прибыли при четырехпроцентном росте объема продаж по сравнению с предыдущим годом. Невероятно, но эта трансформация включает увеличение операционной прибыли почти на 1 миллиард евро по сравнению с тем, что было пять лет назад.

Bentley Motors удостоена награды «Самые уважаемые компании Великобритании»

Самые почитаемые британские компании

Исследование “Самые почитаемые компании Великобритании” было проведено профессором Майком Брауном, сотрудником известной бизнес-школы Лидса. Это самое продолжительное в стране исследование корпоративной репутации, данные которого относятся к 1990 году.

Используя ответы представителей совета директоров, аналитиков и городских комментаторов, исследование представляет собой экспертный обзор корпоративной репутации с точки зрения ближайших критиков компании – ее конкурентов и финансовых авторитетов.

Специалисты по репутации Echo Research проводят исследование, опрашивая респондентов старшего уровня онлайн и по телефону.