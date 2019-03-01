За брошенные во дворах автомобили предложено жестко наказывать

Штраф за машины-“подснежники”, брошенные в городских дворах, может увеличиться в несколько раз. С предложением об этом выступили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оставленные без присмотра машины создают помехи работникам коммунальных служб, занимающимся очисткой дворов от снега и наледи.

Некачественное выполнение работ приводит к появлению большого количества жалоб от водителей, которые не могут полноценно передвигаться из-за возникающих “препятствий”. Именно после появления жалоб депутаты решили ужесточить действующую меру наказания для владельцев, которые не хотят убирать автомобили, не эксплуатирующиеся в течении длительного времени.

В случае если поправки в закон внесут, то водители смогут оставлять свой автомобиль во дворе на срок не более 3 суток вместо разрешенных ранее 15. При фиксации нарушения машины будут эвакуированы, а водители получат штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей (для физических лиц), от 30 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 150 до 300 тысяч рублей (для юридических лиц).

Ограничения срока оставления автомобиля во дворе предложено устанавливать только в холодное время года, с 16 октября по 15 апреля. Хотя о проблеме этой говорилось уже давно и “брошенки” летом мешают ненамного меньше и кроме всего прочего, могут представлять террористическую угрозу, а забрать их быстро ГИБДД не имеет права. Впрочем, и ужесточение штрафов, думается, проблему не решит – как правило, люди надолго бросают свои машины без присмотра вовсе не от хорошей жизни.

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