Штраф за пять секунд: на «вафельницах» включили камеры

Продолжительная остановка на вафельной разметке будет наказываться штрафом в 1000 рублей

С 1 марта камеры фотовидеофиксации в Москве начали фиксировать продолжительную остановку на так называемой вафельной разметке. За выезд на «вафлю» при запрещающем сигнале светофора накажут штрафом в 1000 рублей.

Сначала штрафы начнут приходить с перекрестка на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. Всего на данный момент в Москве «вафельница» нанесена по 103 адресам, где есть проблема запирания перекрестков. Ранее глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов пообещал, что на всех перекрестках, где нанесена разметка 1.26, появятся камеры/

Москва не первый город в России, где начали штрафовать за выезд на «вафельницы». Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, что подобная система уже работает в Краснодаре.

При этом запуск системы не означает, что до этого момента никакого наказания за нарушение правил проезда перекрестков не существовало. Ранее оно было прописано в п. 1 ст. 12.13 КоАП, согласно которому «выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», также влек за собой штраф в размере 1000 рублей. Однако на практике отслеживать такое нарушение инспекторам было проблематично.

Для запуска автоматического контроля за проездом загруженных перекрестков и были скорректированы ПДД.

Теперь обновленная статья, с учетом появления новой разметки, звучит следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Ранее эксперимент с новой разметкой проходил в нескольких городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а затем его рекомендовали распространить на другие регионы. После того как новая разметка появилась в ПДД, штрафы при помощи камер фотовидеофиксации может выписывать любой регион.

Близкие к запуску инициативы источники говорят, что хотя сейчас для регионов нет никаких ограничений, чтобы тоже начать штрафовать за такие нарушения, все упирается в позицию местных управлений ГИБДД – там для начала хотят оценить, как запуск нововведения пройдет в Москве.

Вафельная разметка наглядно показывает водителям, где находятся границы перекрестка, объяснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Такое нововведение, как показали результаты экспериментов, должно позволить увеличить скорость движения в утренние часы пик на 80%, а в вечерние – на 15%.

Штраф нарушителю придет, если его автомобиль находился на разметке с нулевой скоростью пять и более секунд. В ЦОДД объяснили, что на перекресток можно выезжать только в том случае, если его можно будет проехать без остановки. При этом неважно, какой именно сигнал светофора горит нарушителю.

«Правила запрещают выезд на занятый другими транспортными средствами перекресток независимо от сигнала светофора. А вот тем машинам, которым создана помеха, обязательно должен гореть зеленый, и этот фотоматериал у нас будет», — пояснили в ЦОДД.

В штрафном постановлении будет шесть фотографий нарушения с указанием даты и времени: четыре снимка самого нарушения с рисунком траектории движения, включая увеличенный кадр с номером машины и обзорный кадр с автомобилем, которому создана помеха, а также фотографии режима работы светофоров. Кроме того, каждое нарушение будет записываться на видео, что послужит доказательной базой при оспаривании штрафа.

Первая камера теперь будет фиксировать положение транспортного средства нарушителя, а вторая – делать обзорную фотографию перекрестка с фиксацией наличия транспортного средства, которому создается препятствие. Первая камера проведет машину нарушителя и зафиксирует остановку на время более пяти секунд в то время, когда светофор меняет сигнал с зеленого на красный. Одновременно на пересекаемой улице производится фиксация транспортного средства, которому создается помеха.

«И утром, и вечером наблюдается одна и та же проблема: некоторые водители игнорируют правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят, – рассказали в ЦОДД. – Таким образом, когда другому направлению загорается зеленый, им просто некуда ехать. Разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней. Мы рассчитываем, что администрирование этого вида нарушения должно дисциплинировать водителей. К тому же сотрудников ГИБДД стало существенно меньше на дорогах, поэтому без видеоконтроля не обойтись в Москве. Наши специалисты будут внимательно следить за каждым перекрестком и качеством администрирования».

В ЦОДД отчитались, что дополнительно проинформировали автомобилистов о начале фиксации за остановку на вафельной разметке. Накануне запуска нововведения дорожный патруль ЦОДД раздал более сотни листовок в районе названных перекрестков, кроме того, сообщения о начале фиксации более двух недель выведены на всех дорожных табло.

Анонсированное нововведение уже вызвало ажиотаж в соцсетях ЦОДД. Автомобилистов волнует, как камеры, а затем и сотрудники центра обработки административных материалов будут реагировать на неоднозначные ситуации.