Bentley представит на автосалоне в Женеве ряд новинок

Bentley представит на автосалоне в Женеве ряд эксклюзивных новинок

В честь своего 100-летнего юбилея компания Bentley представит на Международном автосалоне в Женеве ряд новинок, среди которых уникальная модель ограниченной серии Centenary Limited Edition, вдохновленная одной из самых легендарных гоночных моделей британской марки.

На стенде Bentley в Женеве также состоится мировая премьера Bentayga Speed – самого быстрого в мире серийного внедорожника, который получил еще более эффектный

и стремительный облик, соответствующий впечатляющей мощности автомобиля. Также впервые широкой публике будет представлен новый, невероятно стильный Continental GT Convertible.

Кроме этого, в рамках автосалона состоится европейская премьера коллекционной модели Mulsanne W.O. Edition by Mulliner, посвященной столетию марки. Великолепный автомобиль ручной работы несет в себе частицу коленвала автомобиля 8 Litre 1930 года, принадлежавшего лично Уолтеру Оуэну Бентли. Особая версия Mulsanne, созданная

в честь основателя марки, будет выпущена ограниченной серией из 100 экземпляров.

Посетители стенда Bentley смогут проникнуться впечатлениями от управления автомобилями и понять, что именно делает эту легендарную британскую марку по-настоящему выдающейся. Программа показов и испытаний, подготовленная новой Лабораторией инноваций позволит ознакомиться с системой Bentley Advanced Connectivity — первой в мире сверхбыстрой, надежной и безопасной автомобильной Wi-Fi-системой, а также узнать о новых перспективных сервисах, разрабатываемых Bentley.

Bentayga Speed – самый быстрый в мире серийный SUV Самый мощный Bentayga и самый быстрый в мире серийный внедорожник получил еще более впечатляющий облик, подчеркивающий его выдающиеся характеристики. Мощность двигателя W12 увеличилась с 608 до 635 л.с., максимальная скорость автомобиля достигает 306 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. Спроектированный и созданный вручную в Великобритании, этот автомобиль продолжает традиции линейки Speed, которые зародились в 2007 году с выпуском Continental GT. Bentayga стал еще динамичнее по сравнению с Natalia Chernichenko моделью, которая в прошлом году установила рекорд в знаменитом состязании по скоростному подъему на гору Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hillclimb).

Динамический потенциал самого быстрого и роскошного в мире внедорожника подчеркивают окрашенные в цвет кузова боковые аэродинамические элементы и внушительный спойлер на двери багажного отделения. Интерьер версии Speed отличает эффектное сочетание цветов, а также материал Alcantara, который впервые используется для отделки Bentayga. Как и все модели Bentayga, полноприводная версия Speed оснащается электронной системой блокировки дифференциала и четырьмя режимами вождения Drive Dynamic, которые позволяют роскошному внедорожнику добираться до самых отдаленных и труднодоступных мест. Инженеры Bentley изменили настройки режима Sport в сторону большей жесткости подвески, чтобы водитель мог активнее участвовать в управлении и наслаждаться еще более динамичным вождением, сопровождаемым эмоциональным звучанием выхлопной системы.

На автосалоне в Женеве широкой публике будет впервые представлен новый Bentley Continental GT Convertible. Модель, перенявшая стиль и технологии новейшего купе Continental GT, одним нажатием кнопки превращается в великолепный открытый Gran Turismo, гармонично сочетающий динамику суперкара с восхитительной элегантностью и утонченностью.

Салон автомобиля украшает изготовленная вручную широкая полоса шпона, визуально соединяющая переднюю панель и двери. От двухцветной отделки шпоном и ромбовидного рифления элементов управления до поворотного дисплея Bentley Rotating Display – новый Continental GT Convertible олицетворяет квинтэссенцию британских традиций создания роскошных автомобилей. Будоражащий воображение, великолепный представитель класса Gran Turismo, новый Continental GT Convertible оснащается 6-литровым 12-цилиндровым двигателем Bentley, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости в 333 км/ч. В смешанном цикле WLTP: расход топлива — 14 л/100 км. Выброс CO₂ в смешанном цикле — 317 г/км. Эквивалент в смешанном цикле NEDC: расход топлива — 12,4 л/100 км. Выброс CO₂ в смешанном цикле — 284 г/км.