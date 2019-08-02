Тепло в Москву вернется только в середине августа

После похолодания температура вернется в климатическую норму в столице только в середине августа

«Август текущего года пока не спешит вернуть лето в Москву. За первый календарный день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 6-7 градусов. Но надежду москвичи не теряют. К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее», – говорится в сообщении.

В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до плюс 21-26 градусов.

Согласно статистике, средняя месячная температура воздуха в августе составляет плюс 16,4 градуса, а нормальным считается месяц, если отклонения от средней составляет не более градуса.

За последние 140 лет количество теплых и холодных месяцев распределилось примерно одинаково: 40 и 31 соответственно.

И все же холодным август чаще всего отмечался в ранние годы. А самым холодным в истории метеонаблюдений он остается в 1899 году, когда средняя за месяц температура воздуха составила всего 13,1 градуса, то есть на 3,3 градуса ниже средних многолетних значений.

«Последний раз огорчил погодой август в 1987 году, в нем средняя температура не дотянула до нормы почти полтора градуса. И с тех пор подобных сюрпризов этот месяц москвичам не преподносил», – уточняется в материале.

За минувшие 32 года август был либо теплым, либо соответствовал норме. А с 2010 года и вовсе существенно превышал ее. Кстати, именно август 2010 года остается рекордно теплым за весь период метеонаблюдений. Среднемесячная температура в нем более, чем на 5 градусов превысила норму и составила на ВДНХ 21,8 градуса. На 0,1 градуса отстал от рекорда август 1938 года.

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