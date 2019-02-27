LEXUS — официальный партнер финальной серии крупнейшего международного теннисного турнира – кубка Дэвиса 2019

Lexus выступит официальным партнером на финальном турнире Кубка Дэвиса 2019

Lexus выступит официальным партнером и поставщиком автомобилей для финального турнира Кубка Дэвиса 2019, матчи которого пройдут с 18 по 24 ноября на кортах стадиона La Caja Mágica в Мадриде.

Финал Кубка Дэвиса ¾ одно из важнейших спортивных событий в мире ¾ на неделю превратит Мадрид в столицу мирового тенниса.

Участие в качестве официального автомобильного партнера мероприятия отражает стремление бренда расширить восприятие Lexus как бренда роскошного образа жизни. Такие ценности, как стремление к высочайшему качеству, трудолюбие и слаженная работа команды, являются общими для Lexus и Кубка Дэвиса в Мадриде.

Всемирно известный премиальный бренд задает стандарты для всей отрасли, известен своим прогрессивным подходом, стремлением к превосходству, высочайшим качеством продукции, ультрасовременной технологией гибридного привода с автоматической подзарядкой и выразительным языком философии дизайна L-finesse. Совокупность этих факторов делает бренд Lexus уникальным и амбициозным глобальным производителем автомобилей премиум-класса.

На время турнира Lexus предоставит 100 гибридов с автоматической подзарядкой для спортсменов, организаторов, VIP-гостей и других участников события. Ежедневно автомобили Lexus будут перевозить более 500 человек из центра Мадрида на стадион Caja Mágica, где будет проходить турнир.

Автомобили Lexus полностью соответствуют требованиям Политики в отношении мобильности, разработанной Городским советом Мадрида и региональным правительством, и, оснащенные самозаряжающимися гибридными силовыми установками, не подпадают под действие ограничений на въезд в центр города, установленных законодательством по защите окружающей среды.

Инновационный формат финала кубка Дэвиса в Мадриде

Заключительные матчи финала Кубка Дэвиса пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде. На первом этапе 18 национальных сборных, распределенных на шесть групп по три команды в каждой, будут соревноваться в рамках группового первенства. В четвертьфинал выйдут шесть команд-победителей и два лучших серебряных призера в группах по итогам количества сетов и выигранных игр.

Финальная серия Кубка Дэвиса в Мадриде будет включать два одиночных матча и один парный матч, причем все они будут сыграны в один день.

Финал Кубка Дэвиса 2019 впервые соберет в одном месте не только 18 национальных сборных во главе с сильнейшими теннисистами, но и тысячи болельщиков из 18 стран и превратит Мадрид в столицу мирового тенниса.