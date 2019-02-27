KIA покажет в Женеве концепт электромобиля

KIA покажет в Женеве концепт электромобиля
Февраль 27 18:01 2019

KIA продемонстрирует в Женеве будущее электромобилейKIA_electro concept_2

«KIA гордится своим искусством удивлять, поэтому мы решили отойти от рационального подхода в пользу эмоционального и применить более теплый и человечный подход к электрификации автомобилей. В конце концов электричество скрывается внутри каждого атома – это энергия, которая течет внутри каждого из нас и нашей планеты. Осознание этого потенциала продвигало нас от одной инновации к другой», – отметил вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом (Gregory Guillaume).

Как физическое воплощение желания двигаться вперед, в интригующий мир электромобильности, этот концепт станет первым полностью электрическим четырхдверным автомобилем компании, сознательно задуманным не помещаться в традиционные рамки классификации. Он совмещает в себе элементы крепкого спорткара, элегантного и атлетичного семейного седана и универсальность и практичность кроссовера.KIA_electro concept_1

Фирменный элемент всех моделей KIA – «улыбка тигра», сохранила узнаваемые очертания, но выполнена в совершенно новом ключе. Яркая и смелая «маска тигра» окружает фары концепта для создания уникальной Лобовое стекло и панорамная крыша выполненные из единого листа создают неповторимое ощущение пространства и свободы для пассажиров. Над задними пассажирами крыша выполнена с «двойным пузырем».

Для создания максимального комфорта в салоне, Грегори Гийом и его команда до предела использовали преимущества архитектуры платформы электромобиля. Ироничным ответом на одержимость автомобильной индустрии огромными дисплеями на приборной панели, стали 21 отдельный экран ультравысокого разрешения, синхронно выстроенные на центральной Премьера нового концепт-кара KIA состоится 5 марта 2019 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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