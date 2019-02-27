«Газпромнефть-смазочные материалы» произведет для Maurelli Group смазочные материалы

Gazpromneft Lubricants Italia Spa, итальянский актив компании «Газпромнефть-смазочные материалы», заключил стратегическое соглашение о производстве смазочных материалов под брендом GAM c крупнейшим в Италии производителем запасных частей – Maurelli Group.
Maurelli Group имеет более 30-летнюю историю на рынке Италии, широко представлена на всей территории Республики, а также имеет представительства на Мальте и в Польше.
Новая продуктовая линейка бренда GAM выпускается на собственной производственной площадке «Газпромнефть-смазочных материалов» в г. Бари по рецептурам, разработанным научно-исследовательским центром компании. Продукция предназначена для коммерческого транспорта, в том числе и тяжелонагруженного. Линейка представлена 16 продуктами 42 наименований и соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей.
Мауро Ночелли, управляющий директор Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.:
«Maurelli Group – одна из лидирующих компаний на рынке запчастей Италии. Для нас большая честь стать партнером компании, ведь наше производство предпочли известному мировому производителю смазочных материалов. Это показатель доверия как к качеству нашей продукции, так и компании в целом. Новая продуктовая линейка бренда GAM гарантирует потребителю бесперебойную работу техники за счет высоких эксплуатационных свойств».
C 2014 года www.amsrus.ru