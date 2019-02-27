«Газпромнефть-смазочные материалы» произведет для Maurelli Group смазочные материалы

«Газпромнефть-смазочные материалы» заключило соглашение с Maurelli Group о поставе смазочных материалов

Gazpromneft Lubricants Italia Spa, итальянский актив компании «Газпромнефть-смазочные материалы», заключил стратегическое соглашение о производстве смазочных материалов под брендом GAM c крупнейшим в Италии производителем запасных частей – Maurelli Group.

Maurelli Group имеет более 30-летнюю историю на рынке Италии, широко представлена на всей территории Республики, а также имеет представительства на Мальте и в Польше.

Новая продуктовая линейка бренда GAM выпускается на собственной производственной площадке «Газпромнефть-смазочных материалов» в г. Бари по рецептурам, разработанным научно-исследовательским центром компании. Продукция предназначена для коммерческого транспорта, в том числе и тяжелонагруженного. Линейка представлена 16 продуктами 42 наименований и соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей.

Мауро Ночелли, управляющий директор Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.: