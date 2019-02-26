В США назвали худшие авто за последние 12 месяцев

Уже ознакомились с рейтингом десяти лучших новых автомобилей? Consumer Reports составляет собственные списки, основываясь на технологичности автомобилей, их надежности и, соответственно, удовлетворенности покупателей.
Согласитесь, рейтинг лучших не может долго грустить в одиночестве без подборки автомобилей, которые к покупке лучше не рассматривать. Поэтому здесь мы изучим даже более интересный ретинг. Самые ненадежные авто по версии Consumer Reports!
Важно, что в первую очередь автомобили были подобраны с оглядкой на отзывы владельцев, которым не так уж сильно повезло владеть надежным автомобилем. Постоянные поломки и неизбежные поездки в сервисный центр точно сведут не нет радость покупки. На первой позиции в списке — самый «ломучий» автомобиль на рынке США. Но десятое место — тоже сомнительная привилегия в этой подборке. Готовы?
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru