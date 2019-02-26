В США назвали худшие авто за последние 12 месяцев

Consumer Reports опубликовал рейтинг самых худших автомобилей

Уже ознакомились с рейтингом десяти лучших новых автомобилей? Consumer Reports составляет собственные списки, основываясь на технологичности автомобилей, их надежности и, соответственно, удовлетворенности покупателей.

Согласитесь, рейтинг лучших не может долго грустить в одиночестве без подборки автомобилей, которые к покупке лучше не рассматривать. Поэтому здесь мы изучим даже более интересный ретинг. Самые ненадежные авто по версии Consumer Reports!

Важно, что в первую очередь автомобили были подобраны с оглядкой на отзывы владельцев, которым не так уж сильно повезло владеть надежным автомобилем. Постоянные поломки и неизбежные поездки в сервисный центр точно сведут не нет радость покупки. На первой позиции в списке — самый «ломучий» автомобиль на рынке США. Но десятое место — тоже сомнительная привилегия в этой подборке. Готовы?

Самые ненадежные авто:

Jaguar F-PACE Buick Enclave Tesla Model X Chevrolet Silverado 2500HD Cadillac CT6 Cadillac Escalade Kia Cadenza Alfa Romeo Giulia Cadillac CTS VW Atlas

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