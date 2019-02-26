В США назвали худшие авто за последние 12 месяцев

В США назвали худшие авто за последние 12 месяцев
Февраль 26 15:08 2019

Consumer Reports опубликовал рейтинг самых худших автомобилей

Уже ознакомились с рейтингом десяти лучших новых автомобилей? Consumer Reports составляет собственные списки, основываясь на технологичности автомобилей, их надежности и, соответственно, удовлетворенности покупателей.

Buick Enclave

Согласитесь, рейтинг лучших не может долго грустить в одиночестве без подборки автомобилей, которые к покупке лучше не рассматривать. Поэтому здесь мы изучим даже более интересный ретинг. Самые ненадежные авто по версии Consumer Reports!

Tesla Model X

Важно, что в первую очередь автомобили были подобраны с оглядкой на отзывы владельцев, которым не так уж сильно повезло владеть надежным автомобилем. Постоянные поломки и неизбежные поездки в сервисный центр точно сведут не нет радость покупки. На первой позиции в списке — самый «ломучий» автомобиль на рынке США. Но десятое место — тоже сомнительная привилегия в этой подборке. Готовы?

Самые ненадежные авто:

  1. Jaguar F-PACE
  2. Buick Enclave
  3. Tesla Model X
  4. Chevrolet Silverado 2500HD
  5. Cadillac CT6
  6. Cadillac Escalade
  7. Kia Cadenza
  8. Alfa Romeo Giulia
  9. Cadillac CTS
  10. VW Atlas

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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