Продажи подержанных автомобилей MAN продолжают уверенно расти

Уверенная победа MAN TopUsed Россия на мировом рынке подержанной техники

Сегодня надежность техники MAN уже получила статус легендарной: поэтому можно с уверенностью сказать, что даже подержанный грузовой транспорт концерна отвечает всем техническим требованиям и соответствует высочайшему уровню качества немецкого бренда. И многие предприниматели с удовольствием использовали бы подержанную технику MAN, если бы не одно препятствие. Для многих клиентов становится непосильной задачей определить истинное состояние автомобиля или тягача, прошедшего не один десяток тысяч километров и перевезшего десятки тонн грузов. Чтобы решить эту проблему, компания MAN создала подразделение MAN TopUsed, эксперты которого помогают клиентам выбрать и приобрести интересующую их технику, полностью отвечающую их требованиям и бюджету.

Сочетание уникального набора услуг и высочайших стандартов качества MAN позволило вывести подразделение MAN TopUsed на лидирующие позиции на мировом рынке подержанной техники – в 2018 году по всему миру было продано 20250 единиц подержанных грузовиков MAN.

Если по итогам 2017 года общий объем продаж грузовых автомобилей с пробегом в России составил 69,6 тысяч единиц, из которых подержанные грузовики MAN составили 13,7 тысяч единиц, то в 2018 году показатель увеличился на 1% до 66,9 тыс. единиц по рынку, из которых 14 тысяч – подержанные грузовики MAN. И в 2019 году этот показатель продолжит расти.

MAN TopUsed предлагает широчайший выбор надежной и качественной коммерческой техники «с пробегом»: фургоны, грузовики, самосвалы, магистральные седельные тягачи, строительная техника — каждый клиент сможет найти автомобиль MAN под свои задачи.

Все подержанные коммерческие автомобили проходят тщательную проверку экспертами подразделения и соответствуют всем необходимым критериям. В основе технических проверок лежат высокие стандарты качества производителя, поэтому клиенты могут ожидать от приобретаемой техники максимум надежности и отличное качество по приемлемой цене. Отдельный плюс российского подразделения MAN TopUsed заключается в том, что клиенту не нужно ждать необходимый ему автомобиль – на складах всегда в наличии достаточное количество техники. Так что клиенты могут быстро выбрать именно те автомобили, которые соответствуют их целям и бюджету. Помимо прочего, на всю технику, реализуемую подразделением MAN TopUsed, может быть подобрано индивидуальное решение по финансированию сделки. И, конечно, владельцам автомобилей предлагается услуга Trade-In, позволяющая обменять свою технику на новенький MAN.

Благодаря широкой сети авторизованных сервисных станций, насчитывающей 56 партнеров в ключевых регионах России, новый собственник грузового автомобиля MAN с пробегом получит возможность воспользоваться современным сервисным и техническим обслуживанием с использованием оригинальных запасных частей MAN.

Кроме того, для удобства клиентов разработан русскоязычный интернет-портал http://www.man-topused.ru – большая база поиска подержанных грузовых автомобилей в наличии в России, позволяющая с помощью удобной технологии поиска в несколько кликов подобрать подходящий грузовик под точные параметры, заданные клиентом.