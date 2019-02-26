Продается уникальный б/у авто из Европы — последний Saab 9-5

SAAB 9-5 2010 года выпуска в новом состоянии выставлен на продажу

Знаете, в чем самый большой недостаток SAAB? В том, что эта компания больше не существует в качестве автопроизводителя. При жизни многие находили другие минусы, но для автолюбителя Сааб — некий оплот неприкосновенности, стиля и своеобразной элегантности.

Мы, конечно, рассказывали вам о своеобразной реинкарнации духа шведского автопроизводителя под эгидой китайской компании, но для тех, кому первозданный SAAB дороже всяких фокусов, у нас появились хорошие новости.

Например, совершенно новый SAAB 9-5 2010 года выпуска. Как утверждает его продавец, это последний выпущенный «девять и пять». Представляете!? Конечно, пуристы начнут рассказывать, что никакой это не Сааб, в котором количество деталей Opel (шёпотом) просто зашкаливает и все вот это вот… Но мы не согласны — автомобиль произведен в шведском Тролльхеттане и на нем узнаваемые шильдики. Значит вопрос закрыт.

А еще здесь великолепный фирменный дизайн и чутко продуманная эргономика. Кроме того, большой седан оснащен всеми возможными опциями, среди которых датчики парктроника по кругу, мониторы для задних пассажиров, навигация, проекционный дисплей и четырехзонный климат-контроль.

Под капотом — двухлитровый дизельный и, разумеется, турбированный двигатель мощностью 187 л.с. и 400 (!) Нм крутящего момента. Стоит это удовольствие всего 24 тыс долларов, и что-то подсказывает, что на маркете автомобиль долго не пробудет.

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