Собратья BMW iNext и i4 далеко ушли от облика концептов

Переворот в облике и дизайне ждет BMW iNext и i4

Трансформация концепта BMW Vision iNext – сообщает Drive.ru в серийную машину идёт успешно (строго говоря, проектирование шоу-кара и конвейерного варианта — вещи параллельные). Слово Vision закономерно пропало из названия: ждём электрический кроссовер BMW iNext, который встанет на конвейер завода в Дингольфинге в 2021 году. Электрокар уже вышел на зимние тесты, причём съёмкой машины в камуфляже поделилась сама компания BMW.

Производитель определяет iNext как SAV (Sports Activity Vehicle), класс, к которому относит собственные кроссоверы, подразумевая акцент на спортивных повадках. Увы, о силовой установке машины немцы по-прежнему ничего детального не рассказывают. Да, полный привод. Да, полностью электрический. На этом всё. Зато тут обещаны последние разработки в области автоматизированного вождения и интеллектуального подключения.

Параллельно разворачиваются испытания другого серийного электромобиля — BMW i4, который создаётся по мотивам шоу-кара BMW i Vision Dynamics. Здесь похожая история: с концептом сходство весьма поверхностное. Прототип, увиденный на зимних тестах (на этот раз съёмка от фотошпионов), по внешним линиям больше напоминает «поднятый» лифтбек Gran Coupe четвёртой серии. Но i4 будет седаном с короткой крышкой багажника. В техническом плане тут стоит ждать полный электрический привод и крупную плоскую батарею под полом. На поток «ай-четвёртый» тоже должен встать в 2021 году.