Во Франции прошел испытания робот-парковщик

Французская фирма Stanley Robotics разработала робота-парковщика по имени Стэн

Сообщается, что над технологией вели работу с 2013 года, но только недавно она прошла успешные испытания в Лионе, Дюссельдорфе и Париже. Следующим городом в очереди на получение робота для своего аэропорта станет Лондон.

Стоит отметить, что преимуществом данной системы является то, что водителю не придется тратить время на поиск свободного парковочного места.

Автовладелец сможет просто оставить свою машину у въезда, предоставив всю остальную заботу Стэну. Робот погружает транспортное средство на специальную платформу, которая перевозит его к свободному на парковке месту и аккуратно выгружает.

Система максимально эффективно расставляет автомобили на парковке благодаря тому, что собирает информацию о рейсах клиентов.

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