Во Франции прошел испытания робот-парковщик

Во Франции прошел испытания робот-парковщик
Февраль 25 11:04 2019

Французская фирма Stanley Robotics разработала робота-парковщика по имени Стэн

Сообщается, что над технологией вели работу с 2013 года, но только недавно она прошла успешные испытания в Лионе, Дюссельдорфе и Париже. Следующим городом в очереди на получение робота для своего аэропорта станет Лондон.робот-парковщик

Стоит отметить, что преимуществом данной системы является то, что водителю не придется тратить время на поиск свободного парковочного места.

Автовладелец сможет просто оставить свою машину у въезда, предоставив всю остальную заботу Стэну. Робот погружает транспортное средство на специальную платформу, которая перевозит его к свободному на парковке месту и аккуратно выгружает.робот-парковщик

Система максимально эффективно расставляет автомобили на парковке благодаря тому, что собирает информацию о рейсах клиентов.
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AMSRUS
AMSRUS

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