В России 23,7 процента автомобилистов не моют машину зимой

23,7 процента автомобилистов России не моют машину зимой

Здесь даже спорить нечего: что-либо чистое всегда лучше этого же грязного. На чистую машину приятнее смотреть, в нее садишься с удовольствием, она даже ездит быстрее! Одна проблема – поддержание аккуратного внешнего вида авто всегда требует усилий – денег или времени.

И первого, и второго всегда не хватает. Поэтому немалая часть машин по нашим дорогам ездит с белесым соляным налетом зимой, рыжей “конопатостью” весной и осенью и томной серой поволокой знойным летом. Некоторых даже соседи одаривают прозрачным намеком “помой меня, я вся чешуся”.

Впрочем, на зимнем периоде стоит остановиться отдельно, потому как к традиционным отговоркам “нет денег/времени” здесь добавляется идеологическая платформа: пользы от мойки в мороз может быть много меньше, чем вреда.

На прошлой неделе были опубликовали результаты опроса о том, насколько часто российские автомобилисты в зимний период моют свои машины, и получили неожиданные результаты.

Оказалось, что три четверти (76,3%) автовладельцев с разной периодичностью, но заезжают на мойку, не дожидаясь весны. Причем более половины участников опроса (50,7%) ответили, что делают это “по мере необходимости”, а каждый четвертый (25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности.

Так, 15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц, 5% делают это в два раза чаще, а примерно столько же (4,9%) – и вовсе еженедельно. Интересно, что приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит в этом смысла и ждет весны.

Примечательно, что в Белоруссии результаты оказались схожими.

40% участников опроса моют зимой машину по мере необходимости, 14% делают это один раз в месяц, по 9% – один раз в две недели и один раз в неделю.

При этом 28% респондентов выбрали вариант “Не мою зимой, жду весну”.

Справедливости ради можно сказать, что автовладельцев, привыкших содержать свои автомобили в спартанских условиях, хватает и за западными границами нашей страны. Например, на сайте опросов один из участников честно написал: “Мыть машину? Разве не для этого идет дождь?”

А другой признался: “Ответ прост: так часто, как вы хотите. Я работаю на автомойке, поэтому моя машина моется как минимум десять раз в неделю. Моему последнему автомобилю было десять лет, когда я продал его, и внешне он выглядел прекрасно”.

Но большинство европейцев и американцев сходятся во мнении, что зимой солевые реагенты настолько агрессивны, что оптимальный режим мойки авто – каждые десять дней, максимум две недели.

“Соль, используемая на дорогах зимой, может быть очень едкой для ЛКП автомобиля и металлических поверхностей. При этом в слякотную погоду в нижней части автомобиля быстро накапливается грязь. Долгое пребывание соли и зимней грязи на автомобиле в итоге приводит к повреждению металлических поверхностей, отделки и краски, но внешними недостатками дело не ограничивается, потому как коррозийные процессы начинаются и в элементах ходовой части”, – советуют британцы.

Подробнее.