В Швеции автобус без водителя выйдет на регулярный маршрут

Scania обещает вывести на дороги Швеции автономный автобус

Речь идет о большом автобусе на 80 пассажиров, который выйдет на регулярный маршрут! Причем автобус этот будет электрическим.

«Технология в настоящее время уже достаточно развита для того, чтобы начать испытания в реальных условиях на дорогах общего пользования. Это делает наш проект одним из первых в своем роде», — заявил Карин Родстрем, руководитель отдела создания автобусов Scania.

Испытания будут проходить в два этапа. Уже в следующем году автобус будет ездить пустым по 5-километровому маршруту с четырьмя остановками. Но если все пройдет успешно, то беспилотник начнет перевозить и пассажиров. Хотя поначалу в салоне будет водитель, который станет отслеживать все действия автопилота и при необходимости их корректировать.

«Эти испытания обеспечат глубокое понимание в отношении повседневных аспектов эксплуатации автономных автобусов. И в конечном счете позволят большему количеству пассажиров путешествовать на общественном транспорте», — пояснил управляющий директор Nobina Sweden Хенрик Дагнес.

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