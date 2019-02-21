Водителям запретят находиться за рулем более девяти часов

Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более девяти часов в сутки

Минтранс хочет ограничить максимальную продолжительность рабочей смены водителей грузовиков и автобусов: им позволят находиться за рулем не более девяти часов в сутки. В дополнение к этому через каждые 4,5 часа потребуется отдыхать, а длительность перекура не должна быть меньше 45 минут.

Планируется установить и другие ограничения. К примеру, суммарное время нахождения за рулем за одну неделю не должно превышать 56 часов (то есть по восемь часов в сутки ежедневно). В течение двух недель подряд общая время работы уменьшится до 90 часов. При этом в сутки водитель будет обязан отдыхать от управления транспортным средством не менее 11 часов.

В то же время при необходимости водителям грузовиков и автобусов все же разрешат провести в рейсе до десять часов подряд, но делать так будет разрешено не чаще двух раз в течение недели.

Контролировать режим труда и отдыха будут с помощью тахографов: уже с 1 ноября их установка будет обязательной на всех грузовиках массой более 3,5 тонны и автобусах вне зависимости от того, кто является собственником: физлицо или юрлицо. Управлять соответствующим транспортом без тахографа или с неисправным прибором запретят.

Описываемые изменения в правила дорожного движения содержатся в проекте Минтранса. Ожидается, что нововведения в затронут примерно 2 миллиона россиян.

Пока за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрен штраф 1–3 тысячи рублей, но Дума уже приняла в первом чтении проект поправок в КоАП, который среди прочего увеличит его размер до 5 тысяч для водителей, до 7–10 тысяч для должностных лиц и 20–50 тысяч для организаций.

Одной из главных причин для изменения ПДД является большое количество аварий с больше грузами. По данным ГИБДД, в 2018 году по вине водителей грузовиков произошло 10,9 тысячи ДТП (+0,1%), в которых погибло 1,7 тысячи человек. По вине водителей автобусов произошло 5,8 тысячи аварий (+3,7%), жертвами которых стало 269 граждан.

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