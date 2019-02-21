Очередная веха в истории марки ŠKODA в России: 150-тысячный ŠKODA RAPID сошел с конвейера

Юбилейная ŠKODA RAPID Monte Carlo сошла с конвейера завода VOLKSWAGEN Group Rus в Калуге

ŠKODA AUTO Россия отмечает очередную веху в своей истории: на заводе VOLKSWAGEN Group Rus в Калуге был произведен 150-тысячный ŠKODA RAPID. Юбилейным автомобилем стал RAPID Monte Carlo с двигателем объемом 1.4 л в цвете красный Tornado с черной крышей. Компактный лифтбек производится на заводе по методу полного цикла (CKD) с 2014 года, а с 2017 года было налажено производство обновленной версии модели.

«С момента своего появления ŠKODA RAPID пользуется неизменным успехом на российском рынке, – комментирует Ян Прохазка, руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Выпуск 150тысячного RAPID – важная веха в истории компании, которая демонстрирует не только профессионализм команды ŠKODA AUTO Россия и сотрудников завода в Калуге, но и высокий уровень доверия к чешскому бренду. Мы рады, что модель стала верным и надежным другом нашим клиентам и их семьям, которые в первую очередь ценят ее за функциональность, превосходную практичность и рекордную вместительность».

Производство ŠKODA RAPID было запущено на мощностях завода VOLKSWAGEN Group Rus в Калуге в 2014 году, а с 2017 года завод выпускает обновлённую версию модели. Компактный лифтбек – бестселлер ŠKODA на российском рынке. Модель завоевала популярность у клиентов благодаря функциональности и экономичности, высокому уровню оснащения, рекордной вместительности при компактных габаритах и эмоциональному дизайну. Многочисленные опции, обеспечивающие дополнительный комфорт и безопасность, и целый ряд решений в духе Simply Clever делают ŠKODA RAPID идеальным городским автомобилем и разумным выбором для семей.

Производство на заводе в Калуге происходит по методу полного цикла (CKD) и отвечает высоким мировым стандартам VOLKSWAGEN AG. После того как готовые детали и заготовки для будущих моделей поступают на завод, они проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна VOLKSWAGEN. Затем происходит финальная сборка автомобилей, включая установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. В настоящее время на территории предприятия также выпускаются модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые в том числе предлагаются для модели ŠKODA RAPID.

Другая производственная площадка VOLKSWAGEN Group Rus организована на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. С 2013 года там собирают модель ŠKODA OCTAVIA, а с 2018 года началось производство первого семейного внедорожника чешского бренда KODIAQ.