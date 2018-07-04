Компания Nissan объявила о запуске универсального чат-бот помощника ExpertNissanBot
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Компания Nissan объявила о запуске универсального чат-бот помощника ExpertNissanBot
Июль 04 21:02 2018

Nissan запустил универсального чат-бот помощника ExpertNissanBot

Компания Nissan объявила о запуске уникального для автоиндустрии универсального чат-бота — это личный помощник, доступный в нескольких мессенджерах, таких как Viber и Facebook.

Возможности чат-бота будут удобны как действующим, так и будущим клиентам Nissan, у которых больше нет необходимости подолгу искать информацию в открытых источниках или исследовать сайты компании и дилеров. Функционал чат-бота одинаков во всех мессенджерах, поэтому пользователи могут выбрать удобную именно им платформу.

В отличие от имеющихся аналогов на рынке, чат-бот Nissan обладает разносторонними возможностями: начиная с предоставления любой необходимой информации и бронирования тест-драйва у ближайшего дилера для тех, кто только выбирает автомобиль, до записи на необходимые сервисные услуги и прямой связи со службой клиентской поддержки и помощи на дорогах для действующих клиентов Nissan. Помимо этого, чат-бот обладает и более практичными в быту функциями, например, он может напомнить, где вы оставили свой автомобиль.

«Данный проект разработан в рамках стратегии компании по развитию клиентского сервиса. Так, в феврале этого года, мы запустили онлайн продажи автомобилей Nissan через сайты официальных дилеров, а в апреле также добавили возможность выбрать и приобрести различные сервисные услуги, с дополнительными опциями», — заявила директор по маркетингу Nissan в России Екатерина Апушкина.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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