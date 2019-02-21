«АвтоВАЗ» начал выпуск битопливной Lada Largus CNG

«АвтоВАЗ» расширил семейство Lada Largus битопливной модификацией, которая может потреблять как бензин, так и метан

Газобаллонное оборудование доступно для трех версий семейства Largus: грузовой фургон, 5-местные универсал и внедорожный Cross. Новое исполнение имеет в названии приставку CNG.

ГБО ставится только на модификации с 16-клапанным 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 (106 л.с., 148 Нм), коробка передач — механическая, 5-ступенчатая. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке обоими видами топлива Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов, на ней находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.

Заводская гарантия на машины с ГБО полностью сохраняется — 3 года или 100 00. Использование метана позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность выхлопа.

На фургонах Lada Largus газовый баллон расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, благодаря чему обеспечивается большой объем грузового отсека — 2225 л. На универсалах баллон ставят позади заднего дивана в багажнике.

Газовые фургоны доступны только в комплектации Norma, универсал — в исполнениях Norma и Luxe, кросс-универсал — только в Luxe.

В состав комплектации Norma у фургона входят две подушки безопасности, противотуманные фары, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, подогрев сидений, кондиционер, аудиосистема. Фургон CNG стоит от 728 300 рублей.

У универсала исполнение Norma дополнительно включает кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистему с двумя динамиками, рейлинги на крыше. Кроме того, он имеет колеса на 15, а не 14 дюймов.

Версия Luxe дооснащена относительно «Нормы» поясничной поддержкой и регулировкой по высоте водительского сиденья, электроприводом и обогревом зеркал, парктроником, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками задних дверей, а аудиосистема имеет 4 динамика. Для комплектации Luxe доступен пакет Prestige, который включает отделку руля кожей и легкосплавные 15-дюймовые диски. Универсал Largus CNG в комплектации Norma продается от 753 900 рублей.

Lada Largus CNG Cross в исполнении Luxe по оснащению идентична обычному универсалу в такой же конфигурации. Отличие машины — пластиковый обвес кузова, повышенный клиренс и контрастная отделка интерьера с цветными вставками (оранжевыми или светло-серыми). Цена на метановый кросс-универсал Largus CNG Cross составляет 813 400 рублей.

Оснащение Lada Largus газобаллонным оборудованием производится на мощностях партнера «АвтоВАЗа» — тольяттинской фирме АТС.

Отметим, что метан не стоит путать с сжиженным нефтяным газом (пропан-бутан). Средняя цена метана сейчас в России составляет около 15 рублей за кубометр, а пропан-бутана — 29 рублей за литр.

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