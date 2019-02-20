В России стартовали продажи четырехдверного Mercedes-AMG GT

В России стартовали продажи четырехдверного Mercedes-AMG GT
Февраль 20 11:01 2019

Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT добралось до российских дилеров

Еще в середине ноября немцы объявили рублевые ценники и начали принимать заказы на четырехдверное купе Mercedes-AMG GT. Теперь «живые» автомобили наконец-то добрались до российских дилеров.Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT построен на одной архитектуре с E-классом, но причастность к подразделению AMG дает о себе знать. Купе получило агрессивную внешность: покатый капот, немного выпуклую фальшрадиаторную решетку с вертикальными плашками и массивные передние диффузоры. Стремительности силуэту придает плавно нисходящая линия крыши и зауженные задние фонари.Mercedes-AMG GT

«Горячее» купе представлено в России в четырех модификациях: GT 43 с трехлитровой «шестеркой» мощностью 367 л. с., GT 53 с тем же движком, но «разогретым» до 435 «лошадей», GT 63 с V8 под капотом, способным развивать до 585 сил, а также 63 S с 639-сильной «восьмеркой». Но пока авто в младшей версии отечественным покупателям не доступно. По слухам, его привезут позднее.Mercedes-AMG GT

Как сообщает автор, ценник на Mercedes-AMG GT в четытехдверном кузове стартует от 6 510 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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