Рекордный рост продаж автомобилей с РКПП

Более чем двукратный рост предложения автомобилей с РКПП в 2024 году (+107,2%), что значительно опережает рост в других сегментах

Эксперты изучили тенденции на рынке новых автомобилей за 2024 год. Наибольшую долю предложений заняли машины с роботизированной коробкой передач (РКПП), которые достигли 44,98% от общего объема объявлений. По данным «Авито Авто», это стало значительным ростом: количество предложений в этой категории увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

Лидером среди автомобилей с РКПП стала Chery Tiggo 7 Pro Max. Эта модель заняла 9,61% от всех объявлений в данном сегменте, опередив другие модели по популярности.

На втором месте по объему предложений оказались автомобили с автоматической коробкой передач. Их доля составила 21,98% от всех объявлений. Модель Geely Monjaro стала наиболее популярной в этой категории, заняв 12,69%.

Третье место поделили автомобили с вариатором (16,58%) и с механической коробкой передач (16,46%). Среди моделей с вариатором лидерство удерживает OMODA C5, на долю которой пришлось 22,43% объявлений. В категории механики первое место заняла LADA Granta с показателем 28,23%.

По темпам роста предложения автомобили с РКПП оказались безусловным лидером: их количество увеличилось на 107,2% по сравнению с предыдущим годом. Для автомобилей с механической коробкой рост составил 23,8%, для моделей с автоматической трансмиссией — 19,2%, а для вариаторов прирост оказался минимальным — 5,2%.

Представители компании отметили, что растущий интерес к автомобилям с РКПП объясняется их универсальностью. Такие трансмиссии сочетают точность управления механической коробки с удобством автоматической. В пресс-релизе также указано, что основными драйверами сегмента стали китайские производители, которые активно продвигают автомобили с подобной трансмиссией.

В компании подчеркнули важность удобных инструментов для анализа предложений на рынке автомобилей. Так, каталог на платформе «Авито Авто» позволяет быстро находить модели с различными цветами, комплектациями и типами коробок передач, что делает выбор автомобиля проще и удобнее для потребителей.