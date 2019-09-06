Hyundai разработала экзоскелет VEX для рабочих конвейера

Hyundai разработала носимый роботизированный экзоскелет VEX (Vest EXoskeleton) в виде жилета для помощи рабочим на производстве, которые длительное время держат руки поднятыми над головой

VEX улучшает производительность труда и снижает утомляемость рабочих, повторяя движения человеческих суставов. Также он увеличивает подъемную силу и повышает мобильность сотрудников на производстве. Этот носимый жилет с несколькими полицентрическими шарнирами и тягами уменьшает нагрузку на мышцы и работает без аккумулятора.

VEX весит 2,5 кг, что на 22–42% меньше, чем конкуренты, и надевается как обычный рюкзак. Пользователь продевает руки в плечевые петли жилета, а затем затягивает ремни и поясные застежки. Высота задней части адаптивна в диапазоне до 18 см, что позволяет носить жилет людям разного роста, а для силовой поддержки можно выбрать один из шести уровней вплоть до 5,5 кгс.

«VEX увеличивает допустимую нагрузку для рабочих и позволяет с легкостью работать, обеспечивая дополнительную поддержку рук в положении над головой, — отметил Хюн Дончжин (DongJin Hyun), глава отдела робототехники в Hyundai Motor Group. — Рабочие также по достоинству оценят легкость и удобство работы с VEX».

Новый экзоскелет VEX предназначен для рабочих конвейера, большую часть времени работающих с поднятыми над головой руками, например, тех, кто прикручивает детали на днище кузова, прокладывает тормозные шланги и крепит выхлопные трубы. Разработка VEX велась в рамках экспериментальной программы на двух заводах Hyundai Motor Group в США. Этот эксперимент оказался очень успешным — на обоих заводах, где использовались экзоскелеты VEX, рабочие отметили снижение нагрузки и повышение производительности.

Hyundai Motor рассматривает возможность поставки экзоскелета VEX на все заводы. Данный продукт будет запущен в массовое производство в декабре этого года. Ожидается, что его цена будет ниже на 30% существующих аналогичных продуктов, стоимость которых составляет в среднем около 5 000 долларов США.

Hyundai Motor Group начинает продажи экзоскелета Chairless

В рамках стратегии Группы по разработке различных робототехнических решений на рынок выведена очередная легкая носимая система. Экзоскелетный стул Chairless EXoskeleton (CEX) снижает нагрузку на коленные суставы, позвоночник и мышцы и дает возможность сидеть без табурета или стула. При весе всего в 1,6 кг он обладает высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 150 кг.

Поясные, набедренные и коленные ремни CEX позволяют легко надеть систему и настроить ее под рост пользователя. Ножки этого «стула» откидываются на 85, 70 или 55 градусов. Он снижает нагрузку на мышцы спины и нижней части туловища на 40%, сокращая усталость и повышая эффективность работы.

Разработка VEX и CEX демонстрирует приверженность Hyundai Motor Group заботиться о здоровье и благополучии своих рабочих на производстве и продолжать исследования в сфере современной робототехники.

В будущем Группа планирует представить различные робототехнологии, включая «гостиничного робота», «торгового робота», «зарядный манипулятор для электромобилей» и другие решения в сфере персональной мобильности.

Будущее носимых робототехнических средств

По данным Международной федерации робототехники, отрасль носимых робототехнических средств демонстрирует рост на 14% ежегодно, причем этот показатель постоянно увеличивается. К 2021 году в мире будет продаваться около 630 000 коммерческих роботов, при этом наибольший спрос придется на автомобильную промышленность. В 2017 году для автомобильного сектора было поставлено 126 000 роботов, что составляет 33% от всего объема коммерческих роботов.

Hyundai Motor Group внимательно следит за этой тенденцией и активно инвестирует и расширяет свое присутствие в быстро развивающейся отрасли робототехники, разрабатывая актуальные технологии.