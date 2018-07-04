Внедорожник Chevrolet NIVA в новом цветовом исполнении
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Внедорожник Chevrolet NIVA в новом цветовом исполнении
Июль 04 18:04 2018

Новое цветовое решение для Chevrolet NIVA

ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» начинает отгрузки внедорожников Chevrolet NIVA комплектации GLC в новом цветовом исполнении.

Основной цвет автомобиля — «Айсберг» (ярко-белый) — стильно сочетается с элементами кузова цвета «Кварц» (серый металлик): молдингами, накладками арок, ручками дверей, зеркалами, задним бампером и колпаком запасного колеса. Передний бампер оригинально окрашен в сочетание цветов «Айсберг» и «Кварц».

Первые автомобили уже отправлены дилерам в Новосибирск, Абакан, Магнитогорск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Ижевск, Самару, Владимир, Курск, Великий Новгород, Смоленск, Дмитров и Архангельск.

Всего будет произведено 130 внедорожников, которые поступят всем официальным дилерам РФ.

Рекомендованная розничная цена Chevrolet NIVA комбинированного цвета 760 000 рублей.

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  Article "tagged" as:
Chevrolet NivaДжи Эм-АВТОВАЗ
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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