Новый Nissan Livina скопировал Mitsubishi Xpander

Был Mitsubishi Xpander — стал Nissan Livina

Модель Mitsubishi Xpander добилась в Индонезии, где она производится, феноменальных успехов. За 2018-й продано 75 075 машин, а это второе место в национальном рейтинге после компактвэна Toyota Avanza (82 167 штук). На фоне растущего спроса завод Mitsu в префектуре Бекаси увеличил объём производства до 120 000 единиц в год (+20%). О том, что Nissan клонирует бестселлер «трёх брильянтов», было известно, ещё когда Xpander считался концептом XM (2016). И вот близнец вышел на сцену как Nissan Livina следующего (второго или третьего, смотря как считать) поколения.

Приставок Grand и Geniss, обозначающих трёхрядность, больше не будет — просто Livina. Из размеров существенно отличается только длина — 4510 мм (+35). Ширина — 1750, высота — 1695 (-5), колёсная база — 2775, дорожный просвет — 200 мм (-5).

По технике никаких сюрпризов. Спереди стойки McPherson и дисковые тормоза, сзади торсионная балка и барабанные. Бензиновый атмосферник 1.5 MIVEC (104 л.с., 141 Н•м) агрегатируется с пятиступенчатой «механикой» и четырёхдиапазонным «автоматом». Полного привода не бывает в принципе. Само собой, Livina и Xpander выпускаются на одном заводе. Если не случится форс-мажора, вдвоём они точно побьют Тойоту Avanza и займут в Индонезии первое место по итогам 2019 года.

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