В январе спрос на новые автомобили упал практически на всех рынках Европы

В январе на всех Европейских рынках наблюдается снижение спроса на новые автомобили

С начала 2019 года в странах ЕС было зафиксировано снижение регистрации новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на новые легковушки в Европе упал на 4,6%, а всего за прошлый меся было продано 1 195 665 новых машин.

Спад был зафиксирован практически на всех национальных рынках Евросоюза. Своеобразными «лидерами» стали рынки Испании и Италии с отрицательными показателями в 8,0% и 7,5% соответственно. В это же время в Великобритании, Германии и Франции падение было несколько скромнее – 1,6%, 1,4% и 1,1% соответственно.

Первые признаки снижения продаж новых легковых авто европейский рынок стал подавать осенью 2018-го, когда из-за необходимости повторной сертификации по требованиям WLTP многим производителям даже приходилось приостанавливать продажи отдельных моделей.

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