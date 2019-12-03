На заводе Skoda в Млада-Болеславе стартовало производство Octavia четвертого поколения

Первая Octavia четвертого поколения сошла с конвейера главного завода Skoda AUTO в Млада-Болеславе

Бестселлер чешского бренда стал еще более просторным, безопасным, технологичным и эмоциональным, чем когда-либо. OCTAVIA вновь устанавливает стандарты в своем классе и готова продолжить успех моделей-предшественниц: при объеме выпуска около 400 тыс. автомобилей в год в Европе она является фаворитом покупателей. На сегодняшний день бестселлер чешского бренда разошелся по миру тиражом более 6,5 миллиона экземпляров и является одним из самых популярных автомобилей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Skoda AUTO, ответственный за производство и логистику:

«Старт производства OCTAVIA четвертого поколения на нашем главном заводе в Млада-Болеславе открывает новую главу впечатляющей истории успеха нашей легендарной модели. Благодаря инвестициям в модернизацию производственных мощностей мы создали нашу лучшую OCTAVIA ровно к 60-летнему юбилею модели».

Новая Octavia выпускается в цехе М13 непосредственно на основном заводе Skoda в Млада-Болеславе. Именно здесь более 20 лет назад чешский автопроизводитель создал первую Octavia новой эры. Для производства модели четвертого поколения компания провела необходимую модернизацию, внедрив инновационные процессы и технологии. Так, например, ряд сложных и трудоемких операций по сборке автомобиля выполняют роботы. Кроме того, благодаря последним технологиям рабочие места сотрудников Skoda стали еще более эргономичными. Ежедневно с конвейера завода, являющимся одним из самых современных и экологически чистых в Европе, сходят 1 150 экземпляров Octavia четвертого поколения и отправляются клиентам по всему миру.

Более просторная, технологичная и эмоциональная: новая Skoda OCTAVIA Премьера новой Skoda Octavia состоялась Национальной галерее пражского выставочного центра Trade Fair Palace. Как и предшественница, новая модель отличается современным дизайном и инновационными технологиями, которые она сочетает с образцовой экономичностью, впечатляющей практичностью и безупречным качеством. Помимо еще более просторного салона, новая Octavia имеет в своем арсенале целый ряд технологий, которые обычно можно найти только в автомобилях более высокого класса: инновационные мультимедийные системы и самые современные системы помощи водителю, обеспечивающие еще больший уровень комфорта и безопасности. Например, новая Octavia стала первой моделью чешского бренда, оснащенной проекционным дисплеем, который отображает самую важную информацию на лобовое стекло в непосредственном поле зрения водителя.