Nissan x OPUS использует отработанные батареи электромобилей как источник энергии

Nissan Energy и OPUS Campers совместно разработали «интеллектуальный» концепт-кар – автомобиль-кемпер

Он использует аккумуляторные батареи от электромобилей Nissan, чтобы обеспечивать туристам автономное снабжение энергией в течение недели – для поездок «вдали от электросетей».

В конструкцию концепт-кара Nissan x OPUS входит недавно представленное устройство Nissan Energy ROAM. Это портативный, универсальный и водонепроницаемый блок питания, работающий на аккумуляторных батареях от электромобилей Nissan. В путешествиях Nissan Energy ROAM обеспечивает пользователю удобный, экологически чистый и бесшумный способ получения энергии.

Ёмкость ROAM составляет 700 Вт·ч, а выходная мощность – 1 кВт. В его конструкции используются ионно-литиевые батареи, отработавшие свой срок на электромобилях Nissan первого поколения. После восстановления эти батареи обретают «вторую жизнь».

Блок питания Nissan Energy ROAM, установленный в специальном отделении в передней части OPUS, снабжает энергией обе цепи автомобиля: с напряжением 230В и 12В (путем зарядки отдельной бортовой батареи на 12В). Таким образом, ROAM помогает обеспечивать туристам «энергетическую автономность» в течение примерно семи дней.

Концепт-кар позволяет оставаться «подключенным» к миру и наслаждаться домашним комфортом во время путешествий в отдаленных от цивилизации районах. Уникальная особенность Nissan Energy ROAM заключается в том, что его можно извлечь из кемпера и подзарядить в лагере, – например, подключив к стандартной бытовой 230-вольтовой розетке или вспомогательной солнечной батарее.

Джонатан Гаррисон (Jonathan Harrison), управляющий директор OPUS, комментирует: «Владельцы OPUS действительно любят поездки на природу. В настоящее время, чтобы отправиться «в районы вне цивилизации» на сколько-нибудь длительное время, людям приходится либо использовать генератор, работающий на ископаемом топливе (что плохо влияет на качество воздуха и нарушает покой в лагере), либо сокращать свое потребление электроэнергии до возможностей существующих аккумуляторов».

«Новый концепт-кар со встроенным блоком Nissan Energy ROAM удовлетворяет реальные потребности покупателей. В скором времени владельцы кемперов смогут выбирать любую дорогу по своему желанию. Они будут уверены в том, что у них есть надежный и экологичный источник энергии», – считает Джонатан Гаррисон.

Концептуальный автомобиль Nissan x OPUS дебютирует на стенде OPUS на автосалоне «Caravan, Camping and Motorhome Show» в Национальном выставочном центре (NEC) Бирмингема, Великобритания, 19 – 24 февраля 2019 г.

Цена на AIR OPUS® начинается приблизительно от £15 995 / €18 000. Компания OPUS имеет производственную базу в Великобритании и поставляет свою продукцию в Европу, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию.

Инновационный прицеп-кемпер AIR OPUS, представленный в 2017 году, использует систему AIR pole с бортовым компрессором, который надувает палатку всего за 90 секунд. Легкая и компактная конструкция делает OPUS идеальным компаньоном для кемпингов и поездок «вдали от электросетей».

Внутри Nissan x OPUS находится кухонная утварь, обеденная зона с сиденьями и спальные места; всего в кемпере могут поместиться до шести человек. Концепт-кар также легко подключается к цифровой среде и предлагается с расширенной спецификацией, чтобы даже самые требовательные к технике туристы получали удовольствие от жизни на природе.

В Nissan x OPUS имеется розетка на 230В для питания бытовой техники; USB-разъемы для зарядки смартфонов и прочих устройств; светодиодные светильники в палатке; мобильная точка доступа WiFi 4G (на 10 устройств) и даже цифровой проектор с выдвижным экраном – чтобы по вечерам можно было смотреть фильмы.

Чтобы туристы хорошо подкрепились после долгих пеших прогулок, в кемпере установлена портативная микроволновая печь (230В), газовая плитка с двумя горелками и холодильник.

О готовности Nissan x OPUS к приключениям говорит и его внешний облик: легкосплавные колеса со специальными внедорожными шинами, держатель для двух велосипедов и даже крепление для каяка.