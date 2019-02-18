Первый электрический автомобиль от Cadillac выйдет через три года

Первый электрический автомобиль от Cadillac выйдет через три года
Февраль 18 10:03 2019

В 2022 году Cadillac планирует представить новый электромобиль

Как сообщили в компании Cadillac, первый полностью электрический автомобиль бренда должен выйти в свет через три года. Ожидается, что к 2022 году марка разработает новую платформу BEV3, которая ляжет в основу различных электромобилей: по типу салонов, приводов и размещению руля.

Электрокар Cadillac 1

По мнению экспертов, компания Cadillac может занять ведущую позицию по производству электрических моделей концерна General Motors. Также специалисты отмечают, что появление электрокаров позволит американскому бренду улучшить положение на рынке, так как в 2018 году продажи бренда сократились на 1,1%.
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AMSRUS
AMSRUS

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