Первый электрический автомобиль от Cadillac выйдет через три года

В 2022 году Cadillac планирует представить новый электромобиль

Как сообщили в компании Cadillac, первый полностью электрический автомобиль бренда должен выйти в свет через три года. Ожидается, что к 2022 году марка разработает новую платформу BEV3, которая ляжет в основу различных электромобилей: по типу салонов, приводов и размещению руля.

По мнению экспертов, компания Cadillac может занять ведущую позицию по производству электрических моделей концерна General Motors. Также специалисты отмечают, что появление электрокаров позволит американскому бренду улучшить положение на рынке, так как в 2018 году продажи бренда сократились на 1,1%.

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