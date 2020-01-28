Jaguar Land Rover Россия объявил тендер на открытие дилерского центра в Кемерово

Jaguar Land Rover Россия объявил тендер на открытие дилерского центра в Кемерово
28 января 22:11 2020

Jaguar Land Rover Россия объявляет тендер на открытие дилерского центра в Кемерово

Заявки на участие принимаются до 24 февраля 2020 года.

Развитие дилерской сети – одно из приоритетных направлений работы Jaguar Land Rover. Открытие дилерского центра в Кемерово – это возможность для предпринимателей стать частью одной из самых стабильных дилерских сетей на российском автомобильном рынке, которая насчитывает 50 дилерских предприятий на территории России.

Jaguar Land Rover – крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два культовых бренда – премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и роскошные спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar, включая первый полностью электрический премиальный кроссовер Jaguar I-PACE.  Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет порядка 250 000 человек по всему миру. Все они объединены одной целью – дарить людям эмоции, которые они запомнят на всю жизнь.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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