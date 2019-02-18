Китайский автомобильный рынок снижается седьмой месяц подряд

Китайский автомобильный рынок снижается седьмой месяц подряд
Февраль 18 20:03 2019

В январе этого года объём китайского автомобильного рынка сократился на 15,8% в годовом выражении, о чём свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

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Стоит отметить, что снижение продаж на самом крупном автомобильном рынке в мире зафиксировано уже седьмой месяц подряд. По данным CAAM, реализация автомобилей в Поднебесной в январе упала до 2,37 млн, пишет Reuters. В декабре 2018 года снижение спроса составило 13%, а месяцем ранее было зарегистрировано снижение на 14%.

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По итогам 12 месяцев прошлого года продажи автомобилей на китайском рынке снизились на 6% до уровня 22,7 млн. Отметим, что уменьшение продаж было зафиксировано впервые за более чем 20 лет, что отразилось на автопроизводителях по всему миру. Причиной падения автомобильного рынка Китая послужили последствия торговой войны между Пекиноми Вашингтоном.

В связи с этим власти Китая пообещали предоставить государственные субсидии для стимуляции продаж некоторых моделей в сельской местности, также представители данной отрасли отмечают, что на снижение автомобильного рынка, влияет празднование в Поднебесной Нового года по лунному календарю.
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AMSRUS
AMSRUS

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