Стала известна стоимость новой версии Ford Explorer

Компания Ford обнародовала стоимость новой версии модели Explorer

В настоящее время точно известно, что стоимость базовой модификации новой версии указанного транспортного средства будет составлять 33,8 тыс. долларов. Более дорогая вариация машины под названием Limited будет стоить 49,2 тыс. долларов. Стоит отметить, что для данной модификации рассматриваемого транспортного средства доступна гибридная силовая установка. Указанные вариации модели оснащаются двигателем, объем которого равен 2,3 литра.

Версия ST, оснащенная 3-литровой силовой установкой с двумя турбинами, будет стоить 55,8 тыс. долларов. Стоимость самой дорогой комплектации транспортного средства под названием Platinum будет составлять 59,3 тыс. долларов.

Новая версия рассматриваемой модели получила модернизированный салон и систему заднего привода. Кроме того, очередное поколение машины было построено на базе новой платформы.

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