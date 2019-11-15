В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта, который обнаружил алкоголь у шестилетнего мальчика, насмерть сбитого полицейским

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в шестилетнего мальчика, насмерть сбитого полицейским. По информации от RT со ссылкой на копию постановления Следственного комитета

Следствие посчитало, что Насонов нарушил несколько должностных норм и инструкций. Среди нарушений приводится то, что судмедэксперт провел вскрытие на два дня позже, чем это полагается, а также взял на анализ только кровь, направив ее в лабораторию с опозданием еще на три дня.

Родственница погибшего ребенка, имя которой не называется, сказала RT, что действия судмедэксперта подпадают под статью о выдаче заведомо ложного заключения эксперта, однако ему предъявили обвинение по более легкой статье. Она отметила, что следствие «переключилось на эксперта, а виновник ДТП остается в тени», сообщает Телеканал Дождь.

В июле в селе Буйское Кировской области автомобиль сбил шестилетнего мальчика, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем оказался сотрудник отдела МВД «Кильмезский». По результатам судебно-медицинской экспертизы в крови мальчика нашли 0,51 промилле этанола. Повторную экспертизу провели по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

По данным RT, сбивший ребенка полицейский — майор полиции Сергей Меньшиков. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.

Похожий случай произошел в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. В крови шестилетнего мальчика, которого сбила 31-летняя Ольга Алисова, обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Судмедэксперта, проводившего экспертизу, приговорили к десяти месяцам исправительных работ по обвинению в халатности.