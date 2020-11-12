Два 911 RSR заводской команды Porsche выступят в Себринге в особой раскраске

Два 911 RSR заводской команды Porsche выступят в Себринге в особой раскраске
12 ноября 13:32 2020

Команда Porsche GT выведет оба 911 RSR на прощальную гонку в классе GTLM чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar в специальной раскраске

На заключительной гонке сезона 14 ноября в Себринге, которая станет последней для заводской команды Porsche в этой серии для спортивных автомобилей, два 515-сильных болида будут раскрашены в цвета национального флага США. На нижней части антикрыла обращает на себя надпись «Thank You» (Спасибо).

Porsche GT

«После семи очень успешных лет мы завершим свою заводскую программу в Северной Америке на предстоящей гонке в Себринге. Специальный дизайн автомобилей призван выразить наше признание этой выдающейся гоночной серии, но прежде всего мы хотим сказать спасибо нашим верным болельщикам, – подчеркивает Паскаль Цуринден, общий руководитель проекта поддержки заводских команд. – Участие наших «девятьсот одиннадцатых» в классе GTLM позволило нам понять, какой восторг вызывает наша марка в США. Зрители всегда страстно болели за нас. Они любят 911 RSR и всегда поддерживали нас. Мы высказываем свою благодарность также всем сотрудникам Porsche AG, Porsche Cars North America, коллегам из автоспортивного подразделения в США, команде Core Autosport и, разумеется, нашим верным партнерам. Без доверительного и последовательного сотрудничества нам никогда бы не удалось добиться за семь лет таких успехов».

Porsche GT

На 12-часовой гонке в Себринге оба автомобиля будут нести на себе уникальные интерпретации звездно-полосатого флага. На автомобиле со стартовым номером 911 под управлением победителя малого Ле-Мана этого года Фредерика Маковицки из Франции, Ника Тэнди из Великобритании и Эрла Бэмбера из Новой Зеландии красно-белые полосы проходят по центру от передней к задней части. Белые звезды на синем фоне украшают капот и боковые части. На другом автомобиле под номером 912, которым будут управлять действующий чемпион в классе GTLM Эрл Бэмбер из Новой Зеландии и Лоран Вантор из Бельгии, а также заводской пилот Нил Яни (Швейцария), раскраска выглядит иначе – красно белые полосы на передней части и на боках, а по середине располагаются белые звезды на синем фоне.

Porsche GT

Специальные «ливреи» с историческим подтекстом имеют у заводской команды Porsche в IMSA давнюю традицию. В 2018 году успешная команда выступила на малом Ле-Мане в Роуд Атланта в раскраске, которая напоминала о “ливрее” Mobil1 легендарного победителя Ле-Мана 1998 года – болида 911 GT1. 911 RSR в этой раскраске также одержал победу в этом марафоне, а в 2019 он выиграл в Себринге в известной “ливрее” Brumos созданной к 50-летнему юбилею серии IMSA. Команда Brumos из Джексонвиля (США) более пяти десятилетий принимала активное участие в гонках в Северной Америке. В прошедшем году компания Porsche на финальной гонке в Браселтоне напомнила о своем сотрудничестве с концерном Coca-Cola. Оба автомобиля в красно-белых цветах вызвали настоящий восторг. В конце того гоночного уикенда команда Porsche GT отпраздновала завоевание титула в классе GTLM серии IMSA, который отличается высоким накалом борьбы.

Porsche GT

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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