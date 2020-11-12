Два 911 RSR заводской команды Porsche выступят в Себринге в особой раскраске

\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Porsche GT \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0430 911 RSR \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0433\u043e\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 GTLM \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 IMSA WeatherTech SportsCar \u0432 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0435 \u041d\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430 14 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f \u0432 \u0421\u0435\u0431\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Porsche \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0434\u0432\u0430 515-\u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0438\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0448\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043b\u0430\u0433\u0430 \u0421\u0428\u0410. \u041d\u0430 \u043d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0430\u0434\u043f\u0438\u0441\u044c \u00abThank You\u00bb (\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e). \u00ab\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0435\u0442 \u043c\u044b \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043c \u0441\u0432\u043e\u044e \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 \u0432 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0432 \u0421\u0435\u0431\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435. \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0432\u0430\u043d \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0434\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u0441\u044f \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043c\u044b \u0445\u043e\u0442\u0438\u043c \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u0430\u043c, \u2013 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u041f\u0430\u0441\u043a\u0430\u043b\u044c \u0426\u0443\u0440\u0438\u043d\u0434\u0435\u043d, \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434. \u2013 \u0423\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u00ab\u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c\u0441\u043e\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044b\u0445\u00bb \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 GTLM \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u043e \u043d\u0430\u043c \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0433 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0421\u0428\u0410. \u0417\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0441. \u041e\u043d\u0438 \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442 911 RSR \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0441. \u041c\u044b \u0432\u044b\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0441\u0432\u043e\u044e \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c Porsche AG, Porsche Cars North America, \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u043c \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 Core Autosport \u0438, \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c. \u0411\u0435\u0437 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430\u043c \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0435\u043c\u044c \u043b\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432\u00bb. \u041d\u0430 12-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0432 \u0421\u0435\u0431\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435 \u043e\u0431\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u0430\u0442\u043e\u0433\u043e \u0444\u043b\u0430\u0433\u0430. \u041d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u044b\u043c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c 911 \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043c\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435-\u041c\u0430\u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0424\u0440\u0435\u0434\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430 \u041c\u0430\u043a\u043e\u0432\u0438\u0446\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438, \u041d\u0438\u043a\u0430 \u0422\u044d\u043d\u0434\u0438 \u0438\u0437 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u042d\u0440\u043b\u0430 \u0411\u044d\u043c\u0431\u0435\u0440\u0430 \u0438\u0437 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e-\u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0443 \u043e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u043a \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438. \u0411\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0438\u043d\u0435\u043c \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0448\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0430\u043f\u043e\u0442 \u0438 \u0431\u043e\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438. \u041d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c 912, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 GTLM \u042d\u0440\u043b \u0411\u044d\u043c\u0431\u0435\u0440 \u0438\u0437 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u041b\u043e\u0440\u0430\u043d \u0412\u0430\u043d\u0442\u043e\u0440 \u0438\u0437 \u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442 \u041d\u0438\u043b \u042f\u043d\u0438 (\u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u044f), \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u2013 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u044b \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043a\u0430\u0445, \u0430 \u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0438\u043d\u0435\u043c \u0444\u043e\u043d\u0435. \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u043b\u0438\u0432\u0440\u0435\u0438\u00bb \u0441 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u043e\u043c \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0443 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Porsche \u0432 IMSA \u0434\u0430\u0432\u043d\u044e\u044e \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u044e. \u0412 2018 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c \u041b\u0435-\u041c\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0443\u0434 \u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430 \u043e "\u043b\u0438\u0432\u0440\u0435\u0435" Mobil1 \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u041b\u0435-\u041c\u0430\u043d\u0430 1998 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u2013 \u0431\u043e\u043b\u0438\u0434\u0430 911 GT1. 911 RSR \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0443 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043c\u0430\u0440\u0430\u0444\u043e\u043d\u0435, \u0430 \u0432 2019 \u043e\u043d \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b \u0432 \u0421\u0435\u0431\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0432 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 "\u043b\u0438\u0432\u0440\u0435\u0435" Brumos \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a 50-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u043c\u0443 \u044e\u0431\u0438\u043b\u0435\u044e \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 IMSA. \u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Brumos \u0438\u0437 \u0414\u0436\u0435\u043a\u0441\u043e\u043d\u0432\u0438\u043b\u044f (\u0421\u0428\u0410) \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0432 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u0434\u0448\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Porsche \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0432 \u0411\u0440\u0430\u0441\u0435\u043b\u0442\u043e\u043d\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0430 \u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c Coca-Cola. \u041e\u0431\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0432 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e-\u0431\u0435\u043b\u044b\u0445 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0433. \u0412 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0438\u043a\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Porsche GT \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u0442\u0443\u043b\u0430 \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 GTLM \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 IMSA, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u043a\u0430\u043b\u043e\u043c \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b.