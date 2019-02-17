Индийский SsangYong Tivoli оказался существенно дешевле Hyundai Creta

Кроссовер SsangYong Tivoli, обновленный для индийского рынка, обойдется покупателям дешевле своего прямого конкурента Hyundai Creta

На индийском авторынке поступили в продажу компакт-кроссоверы Mahindra XUV300. Эти модели собраны на базе SsangYong Tivoli. Индийский кроссовер отличается от донорской версии, прежде всего, оснащением салона. Приборная панель, рулевое колесо и бежевая отделка – все тут иное.

Также отличается и силовое оснащение. Под капотом обсуждаемой новинки устанавливают 1,2-литровый турбомотор на 110 л.с. Также возможна комплектация полуторалитровым турбодизелем на 117 л.с.

В роли трансмиссии оба агрегата используют шестиступенчатую МКПП. Вскоре ожидается роботизированная коробка. Стоит отметить, что эти моторы разработаны непосредственно конструкторами Mahindra.

Данная модель получила приличное оснащение в плане безопасности. Для защиты водителя и пассажиров в машине предусмотрено семь защитных подушек.

Кроме этого, в оснащении предлагается круиз-контроль, климатический контроль, парктроники, а также современная мультимедиа система и камера заднего обзора.

Стоимость Mahindra XUV300 на индийском рынке составляет 790-849000 рупий (в рублях – около 740 000 -795 000).

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