General Motors представила новый бренд электровелосипедов – ARIV

GM представляет новый бренд складных электровелосипедов ARIV

Под этим брендом будут выпускаться две модели инновационных электровеликов – компактная модель ARIV Meld и складной велосипед ARIV Merge. Само название – ARIV – было выбрано из множества вариантов в рамках глобальной краудсорсинговой кампании, объявленной в ноябре 2018 года.

“Краудсорсинговая кампания позволила нам привлечь потребителей к разработке и развитию нашего бренда”, – отмечает Ханна Париш (Hannah Parish), директор ARIV. “Объединяя это с нашими продуктами и нашим ощущением велосипедов и нашими талантами в автомобильной промышленности, получаем в результате настоящую ДНК для уникального бренда”, – добавляет Париш.

GM работала над электровелосипедами с 2015 года. Подразделение по разработке решений в области городской мобильности (Urban Mobility Soutions) было основано в канадском городе Ошава.

У обоих аппаратов – алюминиевая рама из двух частей, с интегрированными элементами (например, головным светом и задними фонарями). Оба обладают модулем связи и коннектятся с приложением ARIV через Bluetooth. Приложение выдает кучу полезной информации по самой езде, а также помогает пилотам ориентироваться.

Мотор позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Полная зарядка батареи занимает примерно 3,5 часа. На одном заряде можно проехать до 65 километров.

На первых порах электровелосипеды от GM будут продавать на рынках трех европейских стран – Германии, Бельгии и Нидерландов. Через онлайн-ритейлера Bike Exchange. Велосипеды будут доступны уже весной. Цена – 2 800 евро за Meld и 3 400 евро за Merge в Бельгии и Нидерландах. В Германии каждая модель обойдется на 50 евро дешевле. Обе модели уже доступны для предзаказа. Начало поставок – второй квартал 2019 года.

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